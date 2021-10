Cinq citoyens en croisade contre un règlement municipal dans le Canton d’Orford

Ces propriétaires sur le point de construire leur maison dans un nouveau quartier devront céder une partie de leur terrain, pouvant aller jusqu'à 20 % de sa superficie, pour créer de futurs espaces verts.

Donald Poulin fait partie de ce groupe qui entend s'opposer fermement à cette nouvelle disposition entrée en vigueur en juillet.

On me tient en otage. On me dit que si je n'accepte pas de céder 20 % de mon terrain, je n'aurai pas mon permis de construction.

Une citation de :Donald Poulin, propriétaire