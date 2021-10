L’arrivée de la preuve de vaccination à l’aéroport de Vancouver se fait dans le calme

Alors que les voyageurs aériens et ferroviaires doivent montrer depuis samedi une preuve de vaccination contre la COVID-19, le changement ne semble pas avoir beaucoup perturbé l’aéroport de Vancouver, le deuxième plus fréquenté au pays.

Les voyageurs se déplaçaient tranquillement à l’intérieur des aérogares.

Tout était assez normal. C'était comme avant la pandémie , a dit Fatemeh Taheri qui revenait de Calgary.

Je suis venu de Winnipeg et la vérification de ma vaccination s’est bien passée , a déclaré Ryan Walker à son arrivée. Il a fallu simplement que je montre plusieurs fois la preuve. Je l’ai montrée quatre fois.

Certains ne se font pas contrôler

Deux passagers qui voyageaient ensemble étaient surpris de ne pas s’être fait demander la preuve de vaccination à Calgary pour un vol en direction de Vancouver. Toutefois, ils disent s'être fait contrôler pour leur vol vers Calgary la semaine dernière. La vaccination n'était cependant pas encore obligatoire pour les voyageurs aériens.

C’était bizarre , a dit Ramtin Seraj.

De toute façon, nous sommes vaccinés, a enchaîné Fatemeh Taheri qui voyageait avec lui. Nous nous attendions à ce qu’ils nous le demandent [aujourd’hui], mais ils ne l’ont pas fait. On espère qu’ils vérifient notre statut vaccinal en regardant le premier vol que nous avions pris, la semaine dernière.

Les transporteurs aériens sont responsables de vérifier le statut vaccinal de leurs passagers.

De plus, les agents de sécurité de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien effectuent des vérifications aléatoires. Les passagers qui ne sont pas vaccinés ont une période de grâce s’étendant jusqu’au 29 novembre où ils peuvent montrer les résultats négatifs d’un test PCR au lieu d’une preuve de vaccination.

L’aéroport se remet de la chute d'achalandage

L’affluence est toujours à la baisse à l'aéroport de Vancouver, comparé à l’époque prépandémique, mais plus de passagers recommencent à prendre l’avion.

À titre d'exemple, l’aéroport a accueilli en juillet 2021 plus du double du nombre de passagers qu’en juillet 2020. L’aéroport avait accueilli 26,5 millions de passagers en 2019, mais seulement 7,3 millions en 2020.

On est excités de voir ce qui suit. Déjà, on a commencé à voir que le voyage a repris du poil de la bête lorsque les choses se sont rouvertes en juillet, dit Robyn McVicker, la vice-présidente responsable des voyages des passagers à l’Aéroport de Vancouver.

L’aéroport s’attendait à quelques délais en raison de l’implantation de la nouvelle mesure, mais remarque aussi que les vérifications de température ont été enlevées, ce qui gagne du temps pour les passagers.

Toutefois, l'aéroport demande aux passagers d’être prêts à ce que leur voyage prenne un peu plus de temps.

On veut vous demander de rester calme , dit Mme McVicker. Vous savez, ce sont de nouvelles procédures. On s’y habitue tous. On est ravi de pouvoir commencer à voyager à nouveau, et l’on est tous excités d’être à bord d'un avion à nouveau. C’est formidable. Donc on vous demande d’être patient. On vous demande de vous préparer.

Avec les informations de Sophie Chevance