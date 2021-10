Cinq arrestations en lien avec plusieurs vols dans des commerces de la région

La police rapporte six entrées par effraction et des vols commis en majorité durant la nuit depuis la mi-octobre. Les infractions sont survenues à Sainte-Eulalie, Saint-Tite, St-Étienne-des-Grès et Trois-Rivières. Les méthodes employées pour les différents événements étaient similaires.

Après avoir reçu des informations, les policiers ont procédé à l'arrestation des suspects dans un appartement du centre-ville dans la nuit de vendredi à samedi.

Des perquisitions menées par les enquêteurs ont permis de lier les suspects aux vols commis dans les commerces.

Les suspects devront comparaître en cour à une date ultérieure.