Des souvenirs vifs à la veille de l’anniversaire des attaques du Vieux-Québec

Le soir du 31 octobre, Sylvain Gauvreau a voulu profiter de l’Halloween et s’est dirigé vers le Vieux-Québec en compagnie de trois enfants pour admirer l’extérieur de la cathédrale anglicane Holy Trinity et les décorations de l’hôtel de ville. C'était Halloween, histoire de se faire peur un peu… , explique celui qui est un grand amateur de cette fête.

Après avoir entendu un cri pendant la promenade, Sylvain a pris la décision de retourner à sa voiture. Il s’est retrouvé au même endroit que François Duchesne, une des deux personnes décédées pendant l’attaque. C’est à ce moment que le groupe et la victime ont croisé le chemin de l’assaillant.

Au lieu de sauter sur nous, eh bien il a sauté sur François Duchesne. […] On a tout vu, tout entendu Une citation de :Sylvain Gauvreau

Figé par la peur, il lui a fallu un moment avant de réagir. Il a fini par emmener les enfants se réfugier dans une petite épicerie locale où ils y sont restés pendant plusieurs heures.

La tragédie a mené à un important déploiement policier à travers les rues de la vieille ville. Photo : Radio-Canada / Yannick Bergeron

Une année éprouvante

La dernière année a été particulièrement difficile pour l’homme, qui n’arrive pas à chasser l’événement de ses pensées.

Il y a eu un choc post-traumatique, que je peux dire qui est encore là, parce que j'ai encore des flash-back quand même souvent. Je fais des cauchemars, je souffre d'hyper vigilance. Et ça a mené à un arrêt de travail , témoigne-t-il.

S’il a pu passer au travers de cette année, c’est grâce au soutien de ses proches, de sa psychologue, ainsi que du programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC).

Ses visites dans le Vieux-Québec continuent de le troubler, mais il tient à être présent lors des cérémonies de commémoration qui s’y tiendront ce dimanche.

Je ne savais pas si j'allais y aller jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui je me suis levé avec l'idée qu'il fallait que je sois là , explique-t-il.

Déclencheurs de traumatisme

En raison des circonstances dans lesquelles le drame s’est déroulé, en pleine soirée de l’Halloween avec un assaillant costumé, la psychologue Marie-Andrée Lavoie ne serait pas surprise que certaines personnes, qu’elles aient été impliquées ou non dans les événements, puissent éprouver des inquiétudes à la vue de gens costumés par exemple.

C'est ça la particularité de cet événement traumatique là, c'est qu'il y a une fête qui est associée, en plus c'est une fête morbide , affirme-t-elle. Elle croit que cette année sera particulièrement difficile.

Marie-Andrée Lavoie est une psychologue spécialisée en traumatismes. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

François Gauvreau estime que la fête aura maintenant un tout autre sens. Il compte toutefois continuer de la célébrer. Ça change la perception. Mais c'est sûr que je vais rester en amour avec Halloween. Ça va juste se fêter autrement.

Alors que plusieurs décideront de se rassembler dans les rues du Vieux-Québec pour commémorer les événements dimanche, Marie-Andrée Lavoie soutient qu’il est important pour les personnes touchées de s’assurer qu’elles sont prêtes émotionnellement.

Ce n'est pas nécessaire de s'exposer actuellement, il faut vraiment que chaque personne qui a été touchée s'écoute demain, puis dans les prochains jours , ajoute la psychologue.

Une aide de proximité

L’an dernier, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale n’avait pas tardé à déployer une aide psychologique d’urgence après la tragédie. Pendant deux semaines, 17 intervenants psychosociaux se sont relayés afin d’offrir une aide dans le quartier et les écoles.

Ils ont pu intervenir auprès d’une centaine de personnes, qui avaient vu ou entendu différentes choses, ou encore avaient des préoccupations en lien avec le fait de fréquenter le quartier ou d’y habiter , explique Nancy Boucher, qui était à l’époque responsable de l'équipe d'intervention psychosociale.

L'an dernier, le fait qu'on soit intervenus rapidement sur le terrain après l'événement, ça a permis d'apporter un soutien rapide. C'est souvent un élément préventif pour éviter que les gens développent un syndrome de stress post-traumatique. Une citation de :Nancy Boucher, gestionnaire, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux réitérera l’expérience dimanche, alors que six intervenants, qui ont tous participé à l’effort l’an dernier, se promèneront dès midi entre la rue des Remparts, l’hôtel de ville et la place d’Armes.

Nancy Boucher était responsable de l'équipe d'intervention psychosociale au CIUSSS de la Capitale-Nationale au moment de la tragédie. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Québec, une ville sécuritaire

Danny Kronstrom, qui habite dans le Vieux-Québec, a été témoin de l’important déploiement policier le soir du 31 octobre. Il espère que malgré le traumatisme créé par le drame, le souvenir de l’événement n’aura pas d’impact sur le sentiment de sécurité des visiteurs et des résidents.

Je trouve que la ville de Québec, c'est une ville qui est sécuritaire, qui est belle. Elle est vivante et j'espère de tout cœur qu'un événement aussi tragique ne change pas la vision des gens qui habitent de près ou de loin dans la ville de Québec, et des touristes , ajoute-t-il.

Dans les jours suivants la tragédie, le maire Régis Labeaume avait justement voulu éviter qu’un sentiment d’insécurité s’installe dans la ville. Il avait d’ailleurs partagé une vidéo s’adressant aux élèves des écoles avoisinantes aux lieux du drame afin de les rassurer.

Avec les informations de Camille Carpentier