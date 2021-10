Possible grève à l’Université du Manitoba : la future première ministre interpellée

Des sympathisants à la cause des professeurs, éducateurs, archivistes et bibliothécaires de l’Université du Manitoba, qui pourraient être en grève dès la semaine prochaine, se sont rassemblés devant l’hôtel Victoria Inn, samedi, où se tient la convention du Parti progressiste-conservateur qui doit élire la cheffe du parti et prochaine première ministre du Manitoba.