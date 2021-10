L’Halloween à la maison du petit Jackson

C'est le cas du petit Jackson, à Sudbury, qui est atteint d'un cancer qui le force à rester à la maison.

Qu'à cela ne tienne, sa famille s'est organisée pour que le petit admirateur de Spiderman fasse partie des festivités.

L'oncle et le grand-père de Jackson ont organisé cet événement et se sont aussi déguisés pour l'occasion.

Atteint d'un cancer qui attaque sa colonne vertébrale, Jackson a des problèmes de mobilité, mais ce n'est pas une raison pour qu'il passe l'Halloween seul , explique son oncle Éric Pomerleau.

Jackson veut célébrer l'Halloween comme tout le monde, donc on a demandé à tout le monde de venir ici pour l'aider à célébrer.

Samedi après-midi, la veille de l’Halloween, des petites princesses, de charmants zombies et des mini-monstres se sont pressés à sa porte pour lui offrir des bonbons et des cadeaux.

Tiffany James s'est costumée en licorne et est venue apporter des bonbons et des cadeaux à Jackson.

Les membres de la communauté se sont succédé au chevet de Jackson, qui était confortablement installé dans un fauteuil.

Et le quartier a largement répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux.

Jackson a reconnu Daphnée de la garderie qu'il fréquente. Mais plusieurs enfants et adultes qui se sont présentés, comme Stacy Cain, ne connaissaient pas le petit et ont eu vent de l’événement sur les réseaux sociaux.

Je me suis dit que ça me rendrait heureuse et que ça le rendrait heureux lui, donc pourquoi pas?

Une citation de :Stacy Cain, résidente de Sudbury