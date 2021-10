Acier contre whisky : accord sur les droits de douane entre les États-Unis et l’UE

Les États-Unis et l'Union européenne ont conclu un accord samedi pour lever des droits de douane additionnels sur les importations européennes d'acier et d'aluminium, un conflit qui empoisonnait les relations commerciales entre Washington et Bruxelles depuis l'imposition de ces taxes par l'administration Trump.

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a annoncé cet accord historique qui va maintenir certains droits de douane, mais permettre à des quantités limitées d'importations européennes d'acier et d'aluminium d'entrer aux États-Unis en franchise de droits .

Les mesures de rétorsion annoncées par l'Union européenne (UE), prévues pour entrer en vigueur au 1er décembre sur des produits comme les motos Harley-Davidson ou le bourbon du Kentucky, ne seront pas appliquées, s'est réjouie la secrétaire de l'administration Biden dans une conférence téléphonique depuis Rome, où se tient une réunion du G20.

Le commissaire européen chargé du Commerce, Valdis Dombrovskis, a annoncé pour sa part dans un gazouillis : Nous avons convenu avec les États-Unis de suspendre notre différend commercial sur l'acier et l'aluminium et de lancer une coopération pour un accord mondial sur l'acier et l'aluminium durables.

L'administration Trump avait infligé en juin 2018 des droits de douane additionnels de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium de plusieurs régions du monde, dont l'Union européenne, arguant de la nécessité de protéger la sécurité nationale.

Les Européens avaient rapidement répliqué en prévoyant taxer les motos, les jeans (dont ceux de marque Levi's), ou encore le tabac, le maïs, le riz ou le jus d'orange en provenance des États-Unis.

En juin dernier, lors de l'annonce du règlement du conflit sur les subventions à Airbus et Boeing, Washington et Bruxelles s'étaient donnés jusqu'au 1er décembre pour trouver un accord sur l'acier, faute de quoi l'UE imposerait une hausse de ses tarifs douaniers.

Des emplois assurés

Ces industries étaient confrontées à des tarifs de rétorsion de 50 % , a rappelé Mme Raimondo en évoquant les produits fabriqués aux États-Unis. Aucune entreprise ne peut survivre à cela. Il y a 1,7 million d'Américains qui vivent de l'industrie des spiritueux et 5600 travailleurs chez Harley-Davidson. Tous ces emplois sont assurés avec cet accord.

L'annonce, intervenue au premier jour du sommet des dirigeants du G20 à Rome, ne précise pas le volume d'importation d'acier et d'aluminium qui sera exempt de droits de douane.

Nous nous attendons à ce que cet accord soulage la chaîne d'approvisionnement et réduise les augmentations de coûts , a encore déclaré la secrétaire américaine au Commerce, alors que les économies luttent avec des goulots d'étranglement dans la fabrication et la distribution de produits industriels clés.

L'accord spécifie que tout l'acier importé d'Europe aux États-Unis sera bien fabriqué entièrement en Europe , a insisté l'administration américaine.