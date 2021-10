Des vétérinaires épuisés et angoissés depuis le début de la pandémie

Marie-Andrée Ballaux-Veillette de la Clinique vétérinaire du Témiscamingue a publié un message sur les réseaux sociaux affirmant vivre quotidiennement l’angoisse de faire déborder un horaire déjà trop plein.

Son message a eu des échos un peu partout dans la province.

La pandémie aurait exacerbé cette détresse vécue par plusieurs vétérinaires.

Trop souvent nos précieuses techniciennes sont en larmes parce qu’un client n’a pas su garder ses bêtises pour lui. Je vous demande indulgence, compréhension et politesse - Marie-Andrée Ballaux-Veillette.

Ces mots, ce sont ceux de la vétérinaire Marie-Andrée Ballaux-Veillette. Son message, publié sur Facebook le 24 octobre, a été partagé près de 600 fois en quelques heures.

La Clinique vétérinaire du Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La vétérinaire n’a pas souhaité nous accorder d’entrevue, affirmant que la portée de sa publication dépassait largement ses attentes.

Elle ne serait pas seule à vivre cette détresse selon l’Association des médecins vétérinaires du Québec.

La pression sur les vétérinaires et les techniciens en santé animale depuis tout ce temps-là a créé une fatigue, un épuisement. Ça crée une problématique avec la clientèle qui peut être frustrée parfois, impatience de ne pas avoir un rendez-vous aussi rapidement que dans l’ancien temps où on appelait et on pouvait avoir le rendez-vous en soirée ou le lendemain. Aujourd’hui, ce n’est plus notre réalité , explique le porte-parole de l’Association, Michel Pépin.

En mars 2021, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec a mené un sondage auprès de 1400 vétérinaires. Les chiffres confirment que plusieurs sont au bout du rouleau.

50 % des répondants ont mentionné qu’ils songeaient à soit réorienter leur carrière, soit quitter la médecine vétérinaire. On fait face à ce problème et c’est de nature vraiment inquiétante quand on apprend que nos vétérinaires sont fatigués , s’inquiète le président de l’Ordre, Dr Gaston Rioux.

Depuis mars 2020, les listes d’attentes dans les cliniques vétérinaires sont de plus en plus longues, notamment en raison des nombreuses mesures sanitaires et de la pénurie de main-d’œuvre.

Les problèmes seraient plus marqués dans les régions éloignées comme l’Abitibi-Témiscamingue, en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

On est face un à un phénomène de pénurie, ce n’est pas évident d’avoir des rendez-vous, les listes d’attente sont longues, mais c’est possible. On dit au public de prôner la patience , demande le docteur Gaston Rioux.

C’est très difficile pour elles et pour eux d’être disponibles tout le temps. Ils ont besoin de ventiler aussi. Travailler avec des animaux, avec la maladie, avec des gens qui sont émotivement impliqués, c’est très dur comme profession , ajoute le vétérinaire Michel Pépin.

Dr Michel Pepin, porte-parole de l'Association des médecins vétérinaires du Québec Photo : Radio-Canada / Martin Brunette

Le nombre d’adoption pendant la pandémie a aussi augmenté selon l’Ordre des médecins vétérinaires.

Ce qui a augmenté beaucoup le nombre de consultations. Quand on adapte un animal, la première année, c’est toujours celle qui demande le plus de rendez-vous vétérinaires, les vaccins de base et les chirurgies de stérilisation , explique M. Rioux.

Les solutions

Actuellement, environ 96 vétérinaires obtiennent leur diplôme chaque année.

La faculté de médecine vétérinaire de Montréal, appuyée par l’Ordre, fait des démarches pour obtenir un camp satellite à Rimouski afin de former entre 25 et 35 vétérinaires de plus annuellement.

Au niveau de l’Ordre des médecins vétérinaires, c’est certain qu’on est allé le plus loin possible au niveau des règlements d’admission pour être en mesure de voir si on ne pouvait pas avec les règlements actuels admettre plus de vétérinaires de l’étranger. Aussi, on a créé un comité de révision d’admission pour aller voir aussi si on ne pouvait pas modifier nos règlements pour aller chercher plus de vétérinaires en Europe, par exemple, dans les pays francophones , affirme le président de l’Ordre des médecins vétérinaires, Gaston Rioux.

L’Ordre souhaite aussi revoir son règlement de délégation d’actes, afin de donner plus de pouvoir aux techniciens et techniciennes en clinique. La télémédecine pourrait également devenir un outil supplémentaire afin de faciliter le contact entre le patient et le professionnel.

Au Québec, il y a environ 3 millions de chiens et de chats et 1500 vétérinaires pour les soigner.

La prévention demeure, selon l’Association des médecins vétérinaires, le meilleur moyen d’éviter un rendez-vous chez son spécialiste.