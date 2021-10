Enfants autochtones : des militants demandent à Ottawa de ne pas aller en appel

Le 29 septembre, le jugement de la Cour fédérale a confirmé deux décisions historiques du Tribunal canadien des droits de la personne, qui avait conclu en 2016 qu'Ottawa avait fait preuve de discrimination envers les enfants des Premières Nations en sous-finançant sciemment les services à l'enfance et à la famille pour ceux qui vivent dans les réserves.

Le tribunal a déclaré que chaque enfant des Premières Nations ainsi que leurs parents ou grands-parents qui ont été séparés en raison de ce sous-financement chronique étaient admissibles à recevoir 40 000 $ en compensation fédérale.

Vendredi, le gouvernement fédéral a officiellement déposé un appel de cette décision auprès de la cour, en précisant toutefois son intention de parvenir à une entente négociée avec les Premières Nations d’ici décembre 2021.

La protectrice des enfants autochtones mandatée par l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cora Morgan, a été choquée par cette nouvelle.

Si vous voulez faire mieux pour nos enfants, dit-elle, alors pourquoi ne pas maintenir cette décision, donner les indemnisations et bâtir là-dessus pour remédier à tous les autres préjudices qu’ils ont subis , a-t-elle dit dans une entrevue à CBC News vendredi.

Cora Morgan rappelle que le système des services à l’enfance et à la famille ne représente qu’un chapitre dans la longue histoire des rapts d’enfants autochtones.

On a eu les pensionnats pour Autochtones, dit-elle, la rafle des années 60, la période des sanatoriums, les écoles de jour, et maintenant on a le système de protection des enfants.

Nous devons maintenant cesser cette discrimination contre les enfants et travailler vraiment fort pour résoudre le mal qui a été fait, parce qu’il y a tellement d’enjeux sociaux qui résultent du rapt des enfants , a-t-elle déclaré.

La directrice du groupe 60s Scoop Legacy of Canada, Katherine Legrange, affirme que les enfants de presque chaque génération ont été touchés par ces pratiques d’une façon ou d’une autre.

Les survivants de la rafle des années 60 sont souvent des enfants ou les petits-enfants des survivants des pensionnats pour Autochtones, dit-elle. Nous avons fait l’objet d’une discrimination préjudiciable et maintenant ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui sont victimisés par le gouvernement fédéral , a-t-elle dit dans une déclaration écrite.

Trudeau doit cesser ses batailles judiciaires contre les enfants, payer les indemnisations et arrêter une fois pour toutes la discrimination contre les familles autochtones.

Dans une déclaration écrite publiée vendredi, le grand chef de Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), Garrison Settee, a déclaré que la décision du fédéral de faire appel est extrêmement décevante et contraire à la véritable réconciliation.

J’appelle le gouvernement du Canada à laisser tomber cet appel et à mettre fin à la discrimination contre les enfants des Premières Nations et leurs familles , écrit-il.

Environ 10 000 enfants, au Manitoba, relèvent des services à l’enfance et la famille, et environ 8000 d’entre eux sont Autochtones, selon Cora Morgan.

Vendredi, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, et le ministre de la Justice, David Lametti ont indiqué qu’il s’agit d’un appel conservatoire et que l’affaire pourrait être réglée à l’amiable d'ici la fin de l’année.

Dans une conférence téléphonique vendredi, en fin de journée, le ministre Miller a assuré que le gouvernement n’a pas l’intention de réduire les montants décidés par les tribunaux.

Malgré le dépôt de cet appel, celui-ci sera suspendu et l'accent sera mis sur la conclusion d'une entente hors cour et à la table de négociation , ont affirmé les ministres.