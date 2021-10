COVID-19 : Un masque spécialement conçu pour les chorales

La directrice des Bytown Voices, Joan Fearnley, cherchait en vain un masque qui lui permettrait de chanter tout en protégeant les autres choristes au début de la pandémie : Ils étaient tous très près des lèvres et lorsqu’on respirait, on aspirait le tissu directement dans la bouche.

Elle a donc décidé d’en confectionner un elle-même à l’aide de sa machine à coudre. Après avoir expérimenté avec plusieurs prototypes et tissus, elle a finalement conçu un modèle réutilisable qui comporte trois couches de coton, une couche filtrante en polypropylène et des attaches pour empêcher le masque de tomber. Mais surtout, le masque comporte un espace suffisamment grand et rigide pour permettre les mouvements de la bouche en plus de faciliter la respiration, un élément crucial lorsqu’on chante.

Bien qu’elle avait trouvé un moyen de permettre aux chanteurs d’ici de retrouver leur passe-temps favori, elle n’avait pas nécessairement envie de fonder une entreprise ou bien de commercialiser son invention. Elle a donc plutôt décidé de créer un tutoriel qu’elle diffuse sur Facebook et sur YouTube afin de montrer aux autres comment confectionner un masque similaire.

Joan Fearnley, chanteuse et directrice de chorale. Photo : Radio-Canada

Je voulais donner aux gens les outils pour s'aider eux-mêmes. Une citation de :Joan Fearnley, chanteuse et directrice de chorale

Des centaines de ses masques ont été confectionnés par des choristes, mais aussi des troupes de théâtre, qui proviennent de partout en Amérique du Nord et également d’Europe, d’Asie et même de la Nouvelle-Zélande.

Je pense que les chorales communautaires ont un très grand rôle à jouer pour contrer l’isolement et c’était donc très important d’accueillir ces gens à nouveau de façon sécuritaire , indique Mme Fearnley.

Les chœurs d’Ottawa résonnent à nouveau

Le directeur de la chorale Harmonium et de la chorale St. Thomas the Apostle, Kurt Ala-Kantii, se considère chanceux d’avoir mis la main sur des masques conçus à partir des tutoriels de Joan Fearnley. Ses chorales peuvent désormais recommencer à chanter, après deux ans d’attente.

La chorale SYC Ensemble Singers de Singapour a utilisé le modèle de Joan Fearnley pour leurs masques. Photo : Joan Fearnley

L’espace devant la bouche permet au son de résonner, mais aussi de pouvoir inspirer et respirer sans avoir la bouche pleine de tissu. Une citation de :Kurt Ala-Kantii, directeur de chorale

Revenir chanter ensemble et faire un beau son avec ces masques, c'est difficile à décrire. Je pense que nous étions tous en larmes lors de notre première répétition , dit M. Ala-Kantti.

Avec les informations de Sandra Abma, CBC News