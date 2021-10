Place au 40e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue

Cette année, l'événement accueillera 17 longs et 97 courts et moyens métrages des quatre coins de la planète.

La directrice générale Émilie Villeneuve affirme que plusieurs attendaient avec impatience de voir les nouveautés cinématographiques de cette année.

Un festival qui souligne son 40e anniversaire, un moment pour remercier ceux qui ont soutenu l'événement à ses débuts.

Le brunch conférence avec notre hommage à ces journalistes de la première heure dans les années 80 et 90 qui y ont cru, qui étaient à Montréal, qui avaient une grande aura, qui avaient un grand public, qui étaient des stars. Francine Grimaldi et Franco Nuovo, qui ont osé dire, mais qu'est ce qui se passe là-bas? Je vais aller voir ce qui se passe en Abitibi-Témiscamingue, notamment grâce à leurs témoignages qui ont donné une crédibilité au festival. Ça a permis au festival de s'établir sur la scène nationale et internationale, puis d'être encore là aujourd'hui , indique Émilie Villeneuve.

Plusieurs longs métrages sont à surveiller, dont les films québécois Brain Freeze, avec Roy Dupuis, et L'inhumain, mettant en vedette Samian.

En ouverture et fermeture de l'événement, il y a Tout s’est bien passé et Le pouvoir du chien. On note aussi le retour de traditions, comme Espace court, plus de 25 films d’animation et les projections scolaires.

Le festival a lieu du 30 octobre au 4 novembre.