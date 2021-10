La pédale sur l’accélérateur pour ralentir les changements climatiques

Il mesurera son succès à la tête du ministère s’il arrive à mettre en place un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les industries fossiles et à éliminer les subventions aux pétrolières.

Dans l’absence de résultat, particulièrement en ce qui concerne les subventions, le ministre déclare qu'il faudra qu'on soit sévèrement critiqué pour ça .

En entrevue à l’émission Les coulisses du pouvoir, Steven Guilbeault affirme que le plafonnement des émissions annoncé pendant la campagne électorale est un geste courageux.

Il n’y a aucun autre pays producteur de pétrole au monde qui a un système de prix sur la pollution aussi ambitieux que le nôtre, qui a pris l'engagement de mettre un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz.

Jusqu'à 25 % de toutes les émissions canadiennes proviennent de cette industrie.

Quant aux subventions, le ministre de l’Environnement rappelle que son gouvernement entend agir d’ici à 2023, soit deux ans avant l’échéance fixée lors du Sommet du G20 à Pittsburgh. Cela ne doit pas éclipser le fait, ajoute-t-il, qu’Ottawa soutient de plus en plus les technologies vertes.

Nous investissons deux fois et demie plus [...] dans les nouvelles technologies, dans l'économie verte et dans les transports collectifs que nous investissons dans le pétrole.

Une citation de :Steven Guilbeault