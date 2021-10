La preuve vaccinale rassure les voyageurs

La pleine vaccination contre la COVID-19 est exigée pour tous les voyages aériens à l’étranger et entre les provinces canadiennes.

Pour le ministre fédéral de Transports, Omar Alghabra, une telle mesure va favoriser les déplacements.

De nombreuses personnes qui songeaient à voyager par affaire ou pour le plaisir, pouvaient être hésitantes de se déplacer en avion ou en train, où les gens assis à côté d'eux peuvent ne pas être vaccinés.

Des voyageurs dans un aéroport avec leurs valises. Photo : Radio-Canada

Des voyageurs plus confiants

Cette directive imposée par le gouvernement fédéral pour redonner confiance aux gens de prendre l’avion rassure des voyageurs rencontrés à l’aéroport international Roméo-Leblanc du Grand Moncton.

Oui, absolument je suis correct avec ça, moi! Ç'a été très simple, puis j’étais content d'être capable de démontrer ma preuve , dit Selby Evans.

Pour moi, c'est juste rassurant de savoir que les gens que je vais être assise à côté dans un avion sont aussi vaccinés , raconte Monica, qui dit voyager assez souvent pour le travail.

Preuve vaccinale exigée pour voyager ou aller au restaurant

Selon Bernard Leblanc, PDGprésident-directeur général de l’aéroport international Roméo-Leblanc, le nouveau règlement fédéral s’apparente aux mesures déjà en place au Nouveau-Brunswick pour entrer dans des lieux publics intérieurs. Si on va dans un restaurant, il faut prouver qu’on a les vaccins, c’est vraiment le même genre de chose.

En plus de la preuve vaccinale, certains pays requièrent des tests spécifiques à l'entrée des frontières, des tests qui sont disponibles sur place à l’aéroport.

Typiquement, au Canada, on n'en a pas besoin. Mais si on voyage à l’international, certains pays demandent une preuve d’un test négatif, un certain type de test, donc il faut faire attention à ces demandes-là. Une citation de :Bernard LeBlanc, PDG, Aéroport international Roméo-Leblanc du Grand Moncton

Bernard F. LeBlanc, président-directeur général de l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton, estime que la relance de l'industrie aérienne au Canada se fera graduellement jusqu'en 2022 ou 2023. Photo : Radio-Canada

La circulation aérienne reprend tranquillement au Nouveau-Brunswick et le PDGprésident-directeur général de l’aéroport international Roméo-Leblanc espère que l’obligation de vaccination attirera davantage de voyageurs dans la région.

On a vu plus d'activités aux mois d'août et de septembre, mais je croirais que c’est plutôt des gens qui visitent de la famille, côté touristique. Donc à l’automne [il y aura] peut-être plus de gens d’affaires. Donc on va voir si la reprise va de ce côté-là , précise Bernard LeBlanc.

Une période de grâce est accordée jusqu’au 30 novembre pour permettre aux gens non vaccinés qui veulent voyager de le faire.

D'après le reportage de Félix Arseneault