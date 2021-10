Nouveau centre de santé mentale et de lutte à la toxicomanie à Coquitlam

Le centre de guérison Red Fish permettra aux patients de recevoir des traitements en santé mentale et en toxicomanie en même temps, ce qui n’était pas possible en Colombie-Britannique jusqu'à maintenant, selon la ministre de la Santé mentale et de la Toxicomanie, Sheila Malcolmson.

Le centre, qui compte 105 lits, a ouvert le 12 octobre après avoir été initialement annoncé par le gouvernement libéral de Christy Clark, en 2015. Il accueille déjà des patients, bien qu’il n’est pas encore au maximum de sa capacité. En fonction des résultats qu’il obtient, son modèle pourrait être reproduit ailleurs dans la province.

Selina Robinson, la ministre des Finances et la députée représentant la circonscription de Coquitlam-Maillardville, dit que le centre de guérison est le produit d’années d’évolution de la manière de traiter la santé mentale et la toxicomanie.

Mme Robinson, qui a commencé sa carrière comme thérapeute familiale et conseillère en toxicomanie, se dit encouragée par les progrès réalisés depuis les années 1990.

Lorsque j’étais travailleuse de première ligne, vous ne pouviez pas recevoir de traitement en santé mentale si vous aviez aussi un problème de toxicomanie et vous ne pouviez obtenir de soutien en toxicomanie si vous aviez un problème de santé mentale. Une citation de :Selina Robinson, ministre des Finances de la Colombie-Britannique

Le centre Red Fish remplace le Centre de santé mentale et de dépendance de Burnaby, sur la propriété où se trouve l’ancien hôpital psychiatrique Riverview, à Coquitlam.

Le centre Red Fish priorise des espaces verts et ouverts et des paysages thérapeutiques, avec des jardins et des arbres. Les espaces intérieurs comprennent des cuisines communes, de la lumière naturelle et thérapeutique, de l’art autochtone et des espaces sacrés.

Mme Malcolmson affirme que l’ouverture du centre souligne les lacunes dans les investissements en santé mentale et toxicomanie sous l'ancien gouvernement.

Pendant trop longtemps, le traitement et le rétablissement ont été négligés en Colombie-Britannique et plusieurs ont eu de la difficulté à recevoir les soins adéquats, notamment les personnes souffrant de problèmes sévères et concomitants en santé mentale et toxicomanie. [...] Elles sont passées entre les mailles du filet. Une citation de :Sheila Malcolmson, ministre de la Santé mentale et de la Toxicomanie

Dans l'ombre de la crise des opioïdes

Le dévoilement du centre se fait alors que la crise des opioïdes fait de plus en plus de victimes en Colombie-Britannique.

Les données les plus récentes du Service des coroners de la Colombie-Britannique, indiquent que le mois de juillet 2021 a été le deuxième mois le plus meurtrier de la crise jusqu’à maintenant.

Juillet a marqué le 17e mois consécutif où plus de 100 résidents de la province sont morts en raison des drogues illicites.

Depuis que la province a décrété un état d’urgence sanitaire, en 2016, le nombre de morts en raison de surdose a presque doublé, passant de 20,4 par 100 000 personnes, à 39,7 par 100 000, en 2021.