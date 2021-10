Une nouvelle promenade riveraine dans le Sud-Ouest, promet Valérie Plante

Si la mairesse sortante avait déjà parlé de l'accès au fleuve rendu possible par le réaménagement de l'autoroute Bonaventure, voilà qu'elle a précisé ses intentions. Pistes cyclables, sentiers pour piétons, mobilier urbain et espaces verts pourraient être aménagés entre les ponts Victoria et Samuel-De Champlain si Valérie Plante obtient un nouveau mandat.

Notre objectif est de redonner le secteur Bridge-Bonaventure aux Montréalais , a résumé Benoit Dorais, candidat à la mairie dans le Sud-Ouest. Projet Montréal s'engage à consacrer 10 millions de dollars à l'aménagement de cette nouvelle promenade.

Il est temps de reconnecter la métropole au fleuve Saint-Laurent. Une citation de :Valérie Plante, candidate à la mairie et cheffe de Projet Montréal

Si tout se passe bien, les Montréalais profiteront d'un accès au fleuve vers 2027, après la transformation de l'autoroute Bonaventure en boulevard industriel. Ces travaux, qui sont menés par la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, sont prévus entre 2023 et 2026.

On veut être prêts dès que les travaux du boulevard urbain sont complétés. La Ville est prête à commencer tout de suite l'aménagement de la promenade urbaine , a indiqué Catherine Cadotte, attachée de presse de Projet Montréal.

Projet Montréal propose d'aménager une promenade le long du fleuve Saint-Laurent entre les ponts Victoria et Samuel-De Champlain. Photo : Projet Montréal

Pendant les travaux de réfection de l'autoroute, Projet Montréal a l'intention de mener des consultations avec les populations touchées, de faire des plans et devis et de planter des arbres pour renaturaliser et stabiliser les berges du fleuve.

À cheval entre les arrondissements du Sud-Ouest et de Ville-Marie, le secteur Bridge-Bonaventure comprend le parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, les bassins Peel et Wellington, la Cité-du-Havre, la Pointe-du-Moulin et le quai Bickerdike.

Dans son rapport, publié en février 2020, l'Office de consultation publique de Montréal recommandait l'aménagement d'espaces publics et de promenades dans ce secteur qui se consacre essentiellement aux activités industrielles et qui est « peu convivial pour les transports actifs ».