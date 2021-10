2e jour de grève au Nouveau-Brunswick : les syndiqués demandent la reconnaissance

Ils demandent à être reconnus et entendus par le gouvernement provincial. On est essentiels, mais on veut aussi être vus comme étant essentiels. On veut nos augmentations salariales qui sont dues depuis des années , affirme une bibliothécaire.

Il n’y a personne qui a envie d’être ici. Une citation de :Sylvie Boucher, syndiquée

La syndiquée Sylvie Boucher rappelle que, pour plusieurs, les conventions collectives se font attendre depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada

Ça fait des années qu’on accepte des miettes. Dans les conventions collectives antérieures, on nous donnait juste assez pour passer. On prend du recul. On veut des salaires équitables , réclame aussi Sylvie Boucher.

La réponse du gouvernement, critiquée

De son côté, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, estime que la dernière offre faite au syndicat était équitable. Il a mentionné vendredi la possibilité d'avoir recours à l'état d'urgence sanitaire ou à une loi spéciale pour forcer les syndiqués à revenir au travail.

Dans une conférence de presse tenue par Zoom samedi après-midi, le premier ministre a réitéré qu’il n’excluait pas d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence. Il dit que son gouvernement examinera dans les 24 prochaines heures les effets qu’ont ces débrayages.

Nous allons évaluer l’impact sur la santé et la sécurité de la population, a-t-il déclaré.

Le premier ministre Blaine Higgs lors d'une conférence de presse sur les négociations collectives, le 27 octobre 2021. Photo : Radio-Canada

Blaine Higgs accuse les syndiqués en grève de nuire aux efforts contre la pandémie. Il a soutenu que les arrêts de travail allaient ralentir le dépistage de la COVID-19. Des syndiqués qui effectuent le dépistage de la COVID ou administrent les vaccins contre cette maladie ne sont cependant pas désignés comme travailleurs essentiels.

Les syndiqués critiquent l’approche du gouvernement. Ce n’est pas surprenant , déclare le représentant syndical Marcos Salib. C’est ça qui est malheureux, on a bien négocié.

Marcos Salib veut voir des négociations plus justes. Photo : Radio-Canada

[Invoquer] la loi, comme amener des mesures ou forcer des gens à retourner au travail, finalement c’est anticonstitutionnel. On ne devrait pas faire des lois qui enlèvent les droits des travailleurs à faire la grève , renchérit-il.

Suzanne Clément travaille en éducation. On a la sensation que nous parlons à un mur. Qu’il y a pas de changement.

Elle s’inquiète de l’avenir des générations futures, particulièrement avec la hausse du taux d’inflation.

Des travailleurs membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) en grève le 30 octobre 2021 à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Nous sommes ici pour le futur de nos jeunes. Si on ne fait pas de changements maintenant, nos jeunes vont être pris à ne pas pouvoir vivre. Le coût de la vie continue à changer , déclare Mme Clément.

Nous sommes une nécessité. Le système va s’effondrer si on n’est pas présent. Une citation de :Joanne Beaulieu, intervenante en milieu scolaire

Est-ce que tu veux avoir des gens qui ne sont pas payés, pour prendre soin des choses qui sont les plus importantes, qui sont nos enfants? , demande Joanne Beaulieu, intervenante en milieu scolaire.

Ça fait chaud au cœur

Les syndiqués interrogés se disent heureux d’obtenir le soutien de leurs pairs.

C’est formidable. Rien qu’hier, on était sur la Mountain Road, on était tous là. Le monde klaxonne, ça nous encourage, ça crie. Ça fait chaud au cœur que le monde soit là pour nous autres , soutient Caroline Desbiens, également intervenante en milieu scolaire.

Elle estime que les syndiqués doivent être solidaires dans la défense de leur cause.

Je dis qu’il faut continuer, et se serrer les coudes, parce que sinon, les choses n’avanceront pas.

« On ne comprend pas pourquoi tout le monde est derrière nous, mais le dirigeant n’est pas là », soutient Caroline Desbiens. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, le gouvernement provincial a déclaré vendredi dans un communiqué que la grève aura des répercussions sur la vie des Néo-Brunswickois. Les écoles seront fermées jusqu’à la fin de la grève, et donc, l’Halloween n’aura pas lieu tout de suite.

Caroline Desbiens réplique que les enfants pourront célébrer l’Halloween lors de leur retour à l’école, tel que confirmé par les institutions.

Je sais que c’était plate pour les enfants. Ils nous font passer pour des personnes pas fines.

Avec les informations de Jérémie Tessier-Vigneault