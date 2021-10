Le nombre de morts par empoisonnement par les drogues illicites dépasse le millier

Selon les nouvelles données du système de surveillance de la consommation de substances de l'Alberta, 1026 décès par empoisonnement aux drogues illicites ont été enregistrés entre janvier et août 2021.

Les décès signalés chaque mois ont constamment dépassé la centaine. L’Alberta est en voie de connaître l’année la plus meurtrière jamais enregistrée.

Au deuxième trimestre de 2021, environ 20 % des décès par surdose d'opioïdes se sont produits dans des lieux publics. Une majorité s'est produite dans des résidences privées. Dans 52 % de cas, la personne décédée y vivait en permanence.

Selon Lerena Greig, directrice générale de l'organisation de soutien Parents Empowering Parents, peu importe la démographie, le statut social ou l’origine, tout le monde peut devenir victime de la dépendance, et le fait que ça se passe en banlieue devrait nous ouvrir les yeux.

Nous devons reconnaître que la dépendance ne fait pas de discrimination. Une citation de :Lerena Greig, directrice générale de l'organisation de soutien Parents Empowering Parents

La stigmatisation liée à la consommation de drogues doit être brisée afin d’apporter un soutien indispensable, estime-t-elle. Nous devons, en quelque sorte, avec des yeux compatissants, garder un œil sur nos voisins.

Selon elle, la toxicité accrue de l'offre de drogues est l'une des causes de cette montée en flèche.

Le gouvernement provincial a récemment sorti une application mobile visant à aider les Albertains qui consomment seuls.

Le Digital Overdose Response System, disponible à Edmonton et à Calgary, met les utilisateurs en contact avec du personnel de soutien qui peut appeler les intervenants d'urgence s'ils pensent qu'ils sont victimes d'une surdose.

Petra Schulz, cofondatrice de l'organisation Moms Stop the Harm, ne recommande pas l'application, car cette dernière est encore trop nouvelle. Elle propose plutôt les applications Lifeguard et Brave comme alternative.

Petra Schulz critique la réponse du gouvernement provincial à la crise des opioïdes, affirmant qu’elle nuit à la réduction des risques.

Nous avons quatre personnes qui meurent chaque jour dans cette province , lance-t-elle. Ils parlent beaucoup de rétablissement, mais vous ne pouvez pas vous rétablir si vous êtes mort.

Continuum de soin

Selon Eric Engler, attaché de presse du ministre adjoint à la Santé mentale et aux dépendances, Mike Ellis, le ministre a clairement indiqué qu’il n'existait pas de solution unique à la crise de la dépendance.

Le gouvernement de l'Alberta se concentre sur la mise en place d'un continuum de soins axé sur le rétablissement qui englobe la prévention, l'intervention, le traitement et le rétablissement , indique Eric Engler dans un courriel.

Nous continuons à soutenir les services qui réduisent les dommages dans le cadre d'un système complet.

Le gouvernement a promis de financer publiquement 4000 nouvelles places de traitement annuelles et d'éliminer les frais d'utilisation de ces places.

Il existe six sites permanents et mobiles de consommation supervisée à Edmonton, Calgary, Red Deer, Lethbridge et Grande Prairie. La province prévoit d'en ouvrir un autre dans le quartier Strathcona d'Edmonton.

L'année dernière, la province a fermé le centre de consommation supervisée le plus fréquenté d'Amérique du Nord, à Lethbridge.

Un site qui fonctionnait 12 heures par jour aux Boyle Street Community Services, au centre-ville d'Edmonton, a également été fermé, tandis que le George Spady, situé à proximité, a commencé à exploiter ses services de consommation supervisée 24 heures sur 24.

Le gouvernement a réduit le financement d'un programme de traitement par agonistes opioïdes injectables (prescription d'opioïdes légaux sous supervision) en 2020.

À la suite d'un procès, les patients du programme ont été transférés vers un autre programme de réduction des risques similaire dans le cadre d'une subvention de deux ans. Les nouvelles admissions ont toutefois été interrompues.

Lori Sigurdson, porte-parole du NPD pour ce dossier, considère que le Parti conservateur uni a un parti pris contre le modèle de réduction des méfaits qui coûte des vies.

Elle propose un plan d'action d'urgence qui comprend l'expansion des services de consommation supervisée, l'offre d'un approvisionnement sûr en solutions de rechange aux drogues de rue toxiques et un meilleur accès aux tests de dépistage des drogues.

Avec les informations de Stephen David Cook