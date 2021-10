Un nouvel EP de Safia Nolin, SEUM, entre tristesse et colère

J’avais un peu arrêté de faire de la musique, ça faisait un boutte assez long et inquiétant que je n’en avais pas fait. Je n’ai pas été une personne qui a été inspirée pendant la COVID, ça m’a zéro donné envie de créer , a confié la chanteuse en entrevue avec Catherine Richer.

Safia Nolin a finalement décidé de se botter le cul et s’est rendue au printemps à l’Île-d’Orléans pour écrire des chansons qui allaient éventuellement se retrouver dans SEUM. La particularité de cet album est qu’il comporte quatre titres qu’on peut entendre sous deux formes différentes, acoustique et rock. Ou, pour reprendre le descriptif plus poétique de l’artiste, sunrise (lever du soleil) et sunset (coucher du soleil).

Refuser de choisir

L’idée de cette coexistence musicale est venue à Safia Nolin en se remémorant la chanson Tonya Harding de Sufjan Stevens, un de ses idoles. Le chanteur indie folk américain en a diffusé deux versions en 2017, l’une à la tonalité tragico-dramatique, et l’autre davantage épurée.

J’avais pas vraiment envie de choisir. C’est deux choses qui existent en dedans de moi , a dit Safia Nolin à propos du dualisme de SEUM. J’aime les deux versions. Je me suis dit que je vais sortir les deux et le monde à la maison, dans leur char, dans leur intimité, vont choisir celle qu’ils veulent écouter le plus.

Ce dédoublement dans l’approche artistique de son nouvel album fait écho à deux sentiments qui l’ont taraudée ces derniers temps, la colère et la tristesse. Deux émotions qui influencent sa musique à plusieurs degrés , indique un communiqué de presse émis dans le cadre du lancement de SEUM.

J’ai vécu de la colère et de l’incompréhension dans la dernière année et demie de ma vie. Je me donne le droit de vivre cette colère. En plus, je peux faire des trucs positifs avec ça. D’après moi, si t'extériorises pas ta colère, si tu ne la nommes pas, tu vas la traîner. Une citation de :Safia Nolin

Seum, justement, veut dire colère en argot parisien. Étymologiquement, le terme réfère à venin en langue arabe. C’est utilisé dans le rap , explique Safia Nolin. Le monde dit ”avoir le seum”. C’est un clin d'œil à mes origines [son père est Algérien], et au temps que j’ai passé en France .

Composer en équipe

Si Safia Nolin a déjà collaboré avec des instrumentistes par le passé, c’est la première fois qu’elle a arrangé et monté des chansons en tandem avec des musiciens et musiciennes.

C’était juste merveilleux, j’ai tellement trouvé ça le fun de travailler avec des gens qui ont des inputs créatifs différents du mien, qui sont capables de comprendre ce que je veux et où je veux m’en aller , a-t-elle dit au micro de Catherine Richer.

À la différence de ses albums précédents, Safia Nolin a cette fois-ci eu recours à des arrangements plus abrasifs, en se plongeant dans ses influences grunge et rock , détaille le communiqué.

En mode DIY

Un résultat qu’on peut manifestement constater à l’écoute du vidéoclip de Personne, diffusé vendredi, que Nolin a réalisé elle-même en s'inspirant du jeu vidéo Les Sims, qu’elle affectionne depuis l’adolescence.

La chanteuse a également conçu la pochette de SEUM. Cette approche DIY (fait à la main) qui se dégage de son plus récent projet, elle l’a en partie exécutée afin de reprendre le narratif de ma vie artistique .

Ce n’est pas comme si j’étais en Corée du Nord, mais l’industrie de la musique et le système dans lequel on évolue, quand on est artiste au Québec, moi je trouve qu’il est étouffant. Une citation de :Safia Nolin

Médaille à l’Assemblée nationale

Deux semaines avant la parution de SEUM, Safia Nolin a obtenu une distinction de la part du monde politique qu’elle a qualifiée de surprise . Les députés de Québec solidaire Manon Massé et Vincent Marissal lui ont offert en mains propres une médaille de l’Assemblée nationale, afin de souligner son militantisme intarissable et sa résilience par rapport à la haine en ligne, et même sur la place publique, dont elle est malheureusement et fréquemment la cible.

J’avais envie de célébrer Safia, qui est une source d’inspiration quotidienne pour moi et pour beaucoup d’autres. Je tenais à ce qu’on laisse une marque pour que les générations futures se souviennent d’elle comme une battante , a indiqué la porte-parole féminine de QS  (Nouvelle fenêtre) .

Safia Nolin, quant à elle, s’est dite vraiment émue de ce cadeau, je pense que je suis sous le choc encore parce j’ai pas ben ben de mot. Merci pour cette magnifique et douce tape dans le dos.

En tournée dès novembre

Dans la foulée de la sortie de SEUM, Safia Nolin a annoncé des dates de spectacles  (Nouvelle fenêtre) un peu partout au Québec. Le premier aura lieu le 10 novembre à Rouyn-Noranda.

Elle se produira notamment à Montréal les 16 et 17 novembre. Une performance acoustique dans un premier temps, à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, et un concert rock full band le lendemain aux Foufounes électriques.