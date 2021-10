La vente de la maison Chevalier financera l’animation de Place-Royale

La somme recueillie par la vente de la maison Chevalier servira à animer ses voûtes et Place-Royale. Le ministère de la Culture a confié au Musée de la civilisation, samedi matin, le mandat de gérer un fonds de 2,2 M$ destiné à valoriser et à entretenir le secteur.

Le public conservera donc un accès au bâtiment patrimonial, cédé à Gestion 1608, la branche immobilière du Groupe Tanguay.

C’était important pour nous de procéder rapidement à cette annonce, étant donné les inquiétudes soulevées par la vente de la maison Chevalier , assure le ministère de la Culture.

Plusieurs groupes citoyens ont déploré la cession de la maison Chevalier à des intérêts privés, craignant qu’elle devienne interdite à la population.

La création du fonds assure toutefois le maintien d’une vocation publique dans la maison Chevalier. Les mêmes activités devraient continuer , souligne Maxime Roy, l’attaché de presse de la ministre Nathalie Roy. Le ministère affirme vouloir continuer de protéger la maison Jean-Baptiste-Chevalier, qui est classée patrimoniale.

La Société historique de Québec a déploré la vente du bâtiment patrimonial à des intérêts privés Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Mandat du musée

Le Musée de la civilisation aura la responsabilité de gérer ce fonds. Il aura le devoir de constituer un nouveau comité composé d’intervenants du milieu qui assurera la mise en valeur du secteur.

Nous sommes heureux de pouvoir continuer à contribuer à l'animation du quartier et à catalyser l'apport des différents intervenants du secteur vers un objectif commun : garder vivante et dynamique la place Royale. Son avenir passe forcément par cette approche d'ouverture et nous remercions la ministre de sa confiance , souligne dans le communiqué de presse de l’annonce le président-directeur général du musée, Stéphan La Roche.

Au cours des dernières années, les voûtes de la maison patrimoniale accueillaient notamment les Contes à passer le temps, des spectacles de Noël mettant en vedette des acteurs et des auteurs de Québec et fort prisés par la population de la capitale.