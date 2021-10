COVID longue : le CISSS AT veut rendre accessibles certains services en région

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue affirme qu'il veut rendre accessibles certains services pour les citoyens affectés par la COVID longue avec l'aide d'autres établissements tels que le CISSS de la Montérégie-Ouest.

Des malades qui vivent avec des symptômes ou des complications qui persistent ou apparaissent après avoir été atteints de la COVID-19.

La semaine dernière, un collectif demandait au gouvernement du Québec une meilleure prise en charge notamment la mise en place d'un réseau de cliniques spécialisées pour les soigner.

Des patients de l'Abitibi-Témiscamingue sont aussi concernés par cette situation.

Radio-Canada a recueilli cette semaine le témoignage d'une mère de Rouyn-Noranda qui a toujours des séquelles de la COVID-19, plus d'un an et demi après avoir contracté la maladie.

Le CISSS AT ne confirme toutefois pas l’offre de services et les modalités qui seront déployées en région en lien avec cette situation.

Les patients qui souffrent de la COVID longue peuvent par ailleurs être dirigés vers les services spécialisés par leur médecin.