Une mairesse fait son entrée à Saint-Épiphane

Le président des élections, Stéphane Chagnon, a confirmé qu'une seule candidature, celle de la dame de 66 ans, avait été reçue à l'hôtel de ville avant la date butoir de vendredi, à 16h30. La municipalité était dépourvue de candidat à la mairie le 1er octobre, ce qui avait mené à l'ouverture d'une deuxième période de mise en candidature.

Originaire de la municipalité, Rachelle Caron a pris sa retraite il y a environ dix ans de son poste de conseillère en finances personnelles pour le Mouvement Desjardins.

En plus d'être gestionnaire de la résidence Le Manoir de Saint-Épiphane, la dame est bénévole auprès de plusieurs organismes et occupe un emploi de cuisinière à temps partiel. Elle a siégé au conseil municipal de Saint-Épiphane pendant deux mandats, entre 1997 et 2005.

Pour Rachelle Caron, la mairie constitue un défi intéressant à relever.

Moi, quand je m'engage dans quelque chose, habituellement, je m'arrange pour que ça fonctionne. Je ne compte ni mes heures, ni mon temps quand je travaille sur des projets. Une citation de :Rachelle Caron, mairesse de Saint-Épiphane

La maman et grand-maman raconte qu'elle a été approchée par plusieurs de ses concitoyens, qui souhaitaient qu'elle présente sa candidature. Désormais élue, celle-ci souhaite œuvrer dans la continuité.

Je trouve que les membres du dernier conseil étaient des gens dynamiques, qui ont fait avancer plein de projets. Je sais qu'il y a présentement des projets en cours et moi, j'aimerais travailler avec eux dans le même sens pour les finaliser , explique l'élue, qui compte également jauger les besoins une fois qu'elle sera en poste.

La nouvelle mairesse compte veiller au développement d'un parc municipal comprenant des jeux d'eau à proximité du nouveau centre communautaire, une initiative déjà dans les cartons. Il s'agit, à son avis, d'un excellent projet .

On a a quand même beaucoup d'enfants dans la municipalité et je crois que ce serait plaisant, pour eux, d'avoir un endroit où aller s'amuser. Une citation de :Rachelle Caron, mairesse de Saint-Épiphane

La nouvelle élue souhaiterait aussi, de concert avec la Corporation de développement de Saint-Épiphane, favoriser l'achat local sur le territoire. Je pense que c'est important d'encourager les petits commerces qu'on a dans notre municipalité. J'aimerais que l'on travaille sur une façon dont on pourrait innover , lance-t-elle.

Aucune élection n'aura lieu le 7 novembre à Saint-Épiphane, puisque les six postes de conseillers ont été pourvus sans opposition. Une candidate s'est désistée dans le seul district où une course était initialement prévue.