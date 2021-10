Les pasteurs de l’église Springs Church, Leon et Sally Fontaine, ont envoyé un courriel à leurs membres plus tôt cette semaine. Avec l’échéancier de la vaccination obligatoire qui approche, écrivent-ils, nous avons décidé de fournir des exemptions religieuses à nos fidèles s’ils pensent que ça peut leur être utile dans leur emploi.

Les pasteurs invitent les membres à communiquer avec eux par courriel pour plus d’information et font un lien entre l’exemption pour motifs religieux et des enjeux relatifs aux droits de la personne.

Les pasteurs disent continuer de croire que cette violation de notre liberté par le gouvernement va trop loin, qu’elle sera contestée et prendra fin .

Plusieurs employeurs, dont le gouvernement du Manitoba et la Ville de Winnipeg, exigent la vaccination obligatoire pour certains de leurs employés.

Dans une conférence de presse, vendredi, l’administrateur en chef de la Ville, Michael Jack, a déclaré que la Ville n’avait pas accordé d’exemption, jusqu’ici, aux membres du personnel de première ligne qui doivent être vaccinés ou se faire tester.

La Ville de Winnipeg examine cependant des demandes et a mis en place un processus pour les traiter, indique le gestionnaire des communications corporatives, David Driedger.

Il explique que les demandeurs doivent expliquer leur demande d'exemption pour des motifs de religion, de croyances, de croyances religieuses, d’association religieuse ou d’activités religieuses, comme le prévoit le Code des droits de la personne du Manitoba  (Nouvelle fenêtre) .

Il est cependant improbable que des exemptions soient accordées pour des motifs religieux, indique Michael Jack, le service juridique de la Ville n’ayant pu identifier aucune religion qui rendrait une personne inadmissible à la vaccination.

La province du Manitoba est quant à elle catégorique. Les ordres sanitaires en cours ne prévoient aucune exemption pour des motifs religieux dans le cas des personnes admissibles à la vaccination, écrit un porte-parole de Santé Manitoba. À l’heure actuelle, la santé publique permet seulement des exemptions médicales dans des circonstances bien précises.

Les pasteurs de l’église Springs Church reconnaissent que leur exemption pourrait ne pas avoir de valeur auprès des employeurs.

Nous voulons vous rappeler que des exemptions religieuses peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations d’emploi ou ne pas être acceptées par tous les employeurs , écrivent-ils dans le courriel à leurs membres.

L’église Springs Church n’a pas répondu aux demandes d’entrevues faites vendredi.

L'église Spings Church et son école, la Springs Christian Academy, sur le boulevard Lagimodière à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

L’église Springs Church a été sous les projecteurs à quelques reprises pendant la pandémie pour ses prises de position contre les mesures sanitaires.

L’église dirige aussi une école ayant deux campus à Winnipeg. Plus tôt cette année, elle a fait face à des accusations pour avoir violé les ordres sanitaires relatifs à la COVID-19, quand des photos montrant des participants non masqués à une cérémonie d’obtention du diplôme d’études secondaires ont circulé.

Au moment où les rassemblements religieux en personne ont été interdits, l’église Springs Church avait aussi déposé une requête au tribunal pour obtenir une suspension provisoire de cet ordre sanitaire, ce que la cour lui a refusé.

L’église et deux de ses pasteurs ont écopé d'amendes de plus de 32 000 $ pour avoir organisé des services religieux contrevenant aux ordres sanitaires en vigueur.

Il y a eu 19 éclosions de COVID-19 dans les écoles liées à l’église Springs Church depuis le début de l’année scolaire.

Selon les données les plus récentes de la province, l’école Springs Christian Academy sur le boulevard Lagimodière compte 25 cas (5 membres du personnel et 20 autres personnes) et le campus de la rue Youville en a 10 (un membre du personnel et 9 autres personnes).

D’autres confessions religieuses, comme l’Église catholique romaine et l’Église mennonite du Canada, ont pris position pour la vaccination ou n'offrent pas d’exemptions pour motifs religieux.

Avec des informations de Sean Kavanagh