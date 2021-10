COVID-19 : 591 nouveaux cas et 2 décès supplémentaires au Québec

Les autorités québécoises ont fait état samedi de 591 nouveaux cas de COVID-19 et de 2 décès des suites de la maladie ces dernières 24 heures.

Dans les hôpitaux, on compte 6 patients COVID de moins que la veille. Sur les 244 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, 67 sont traitées aux soins intensifs, indique le ministère de la Santé et des Services sociaux(MSSS).

Pour l'heure, 470 éclosions actives sont recensées à travers la province.

Vaccination

Les autorités indiquent 90 % des Québécois de plus de 12 ans ont reçu une première dose de vaccin. Quant à ceux qui sont adéquatement vaccinés, leur taux est désormais de 87 %.

La vaccination complète contre la COVID-19 est depuis samedi matin obligatoire au Canada pour tous les voyageurs de 12 ans et plus qui montent à bord des avions, des trains et des navires.