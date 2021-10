Sans chiffrer le montant qui serait versé à ces organismes, le parti du candidat à la mairie Denis Coderre leur a promis un « financement pluriannuel et à la mission ».

Si l'annonce concerne d'abord et avant tout les arrondissements de Montréal-Nord, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – des secteurs plus touchés par certaines problématiques, comme la violence et l'itinérance –, elle s'étendra à tout le territoire sous une administration Coderre, a assuré Ensemble Montréal.

Devant l’inquiétude palpable des citoyens, nous sentions le besoin de parler d’une même voix et de leur assurer que nous coordonnerons nos actions pour ne pas que les problématiques migrent simplement d’un arrondissement à un autre , a expliqué Karine Boivin Roy, candidate à la mairie de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Selon elle, il faudra redoubler d'efforts dans l'Est pour assurer la sécurité des citoyens.

Les fonds promis par Ensemble Montréal doivent notamment permettre de soutenir les organismes qui coordonnent des programmes de mentorat afin d'éviter que les jeunes soient portés à intégrer des « gangs de rue », a détaillé la formation.

La formation a dit miser sur la création de nouvelles infrastructures, comme des terrains de football et de soccer au parc Henri-Bourassa et un centre sportif dans Montréal-Nord, pour permettre aux jeunes de ces quartiers de « rencontrer des modèles positifs » et « ventiler ».

Le parti entend aussi augmenter le nombre d'intervenants qui œuvrent sur le terrain dans Montréal-Nord, sans toutefois annoncer de cibles de recrutement.

Denis Coderre, qui a présenté lundi dernier ses engagements en matière de sécurité, a fait vœu d'embaucher le plus rapidement possible 250 policiers de plus. Pour s'attaquer à la criminalité, il faut une plus importante présence policière dans les rues de Montréal, a-t-il plaidé tout au longtemps de la campagne électorale.

Le plan d'Ensemble Montréal comprend aussi la création d'une équipe mixte au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour lutter contre les violences conjugales.

Le SPVMService de police de la Ville de Montréal , dont le plafond des agents à l'emploi est fixé à 4800, doit aussi agir en tant que police communautaire et de proximité , a fait valoir Lyne Laperrière, candidate à la mairie de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Les comités de vigie nous permettront de trouver cette harmonie et de rétablir la confiance entre les Montréalais et le SPVM , a-t-elle soutenu.

Le nombre de patrouilleurs au sein de l’Équipe de soutien aux urgences psychosociales et de l’Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance du SPVMService de police de la Ville de Montréal sera en outre doublé afin de faciliter la cohabitation entre les résidents d'Hochelaga-Maisonneuve et les personnes en situation d'itinérance.

Pour endiguer le harcèlement et les violences sexuelles à l'endroit des femmes dans les quartiers de l'Est, Ensemble Montréal propose aussi la création d'une application pour rapporter les événements qui se produisent dans les transports en commun.

L'équipe de la mairesse sortante, Valérie Plante, a quant à elle promis un investissement de 110 millions de dollars sur quatre ans pour que Montréal « continue » d'être sécuritaire. Projet Montréal compte aussi collaborer avec les organismes communautaires et établir une « police de proximité », en demandant aux agents de rester dans un même quartier au minimum 3 ans.