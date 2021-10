Un week-end pour la relève à la chasse au cerf de Virginie

En tout, ce sont 1624 personnes qui prendront part à cette activité organisée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

L’événement a pour but de former la relève des chasseurs. Selon Daniel Labonté, relationniste de presse pour le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs , les chasseurs sont de plus en plus âgés et de moins en moins nombreux sur le terrain .

À l’occasion de cette fin de semaine, les gens d’expérience ne chasseront pas. Ils prodigueront plutôt conseils et astuces aux moins expérimentés.

Le Ministère perçoit un engouement pour cette activité de relève. 696 personnes avaient participé à la première fin de semaine annuelle du genre, en 2020. Cette année, on s'attend à deux fois plus de participants.

Qui sait ce qui arrivera l’année prochaine pour une autre fin de semaine de la relève à la chasse. C’est bien parti, à tout le moins. Une citation de :Daniel Labonté, relationniste de presse pour le MFFP.

Daniel Labonté est d'avis que la chasse est le meilleur moyen pour contrôler la population du cerf de Virginie.

Dans l’Est-du-Québec, elle est possible dans les zones 1, 2 et 3, soit en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et dans Chaudière-Appalaches.

Avec les informations de Charles Alexandre Tisseyre