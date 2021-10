Plusieurs activités pour Halloween en Abitibi-Témiscamingue

À Rouyn-Noranda, l'événement va avoir lieu de 16 h 30 à 21 h.

Pour l’occasion, des policiers, des employés de la Ville et des bénévoles vont sillonner les quartiers pour assurer la sécurité des enfants.

À Val-d'Or, les citoyens pourront participer à la 11e Course d'Halloween en sentier Horizon SF de Val-d’Or ce matin.

L'événement ouvert à tous se déroulera à la forêt récréative et le passeport vaccinal sera requis pour les 13 ans et plus.

La ville qui a organisé le concours Maisons d'Halloween va donner des prix de participation pour les meilleures décorations samedi après-midi.

Au centre-ville, les commerçants sont appelés à monter un décor à l’extérieur de leur magasin dans l’ambiance de l’Halloween. Des friandises seront distribuées à cette occasion.

À La Sarre, la maison de la culture va distribuer des bonbons entre 10 h et 15 h. L'activité précédera la collecte dans les quartiers entre 15 h 00 et 19 h.

Ailleurs comme à Ville-Marie, Malartic ou Ste-Germaine Boulé, la collecte des bonbons est possible dimanche en fin de journée

À Amos et Senneterre, la cueillette de bonbons a eu lieu vendredi.

La santé publique appelle au respect des règles sanitaires

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue rappelle à cet effet qu’il y aura toujours un risque associé aux rassemblements de toute taille.

Il conseille aux gens de respecter les mesures sanitaires pour limiter les risques de transmission de la COVID-19.

Il demande notamment aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou qui sont en quarantaine ou en isolement d'éviter de participer à cette activité.

Aussi les participants devront limiter les déplacements aux quartiers proches et de rester dans la bulle familiale tout en respectant la distance.

Le respect des mesures qui concerne aussi les rassemblements dans les maisons privées.