L'auditeur du producteur de cannabis Hexo a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à l'avenir de l'entreprise, qui a affiché vendredi une perte nette de 67,9 millions de dollars pour son plus récent trimestre.

PricewaterhouseCoopers LLP a affirmé que son récent examen de l'entreprise établie à Ottawa montrait qu'Hexo n'a pas maintenu, à tous égards importants, un contrôle interne efficace sur ses divulgations financières et que plusieurs facteurs soulèvent un doute substantiel sur sa capacité à poursuivre son exploitation .

La société a subi des pertes d'exploitation récurrentes, a eu des sorties de trésorerie liées à ses activités d'exploitation et a des passifs financiers qui pourraient nécessiter des sorties de trésorerie importantes au cours des douze prochains mois , a écrit l'auditeur dans un rapport de six pages déposé avec le rapport financier du quatrième trimestre d'Hexo.

PricewaterhouseCoopers a également noté que les fonds existants et les flux de trésorerie opérationnels d'Hexo n'étaient pas suffisants pour financer les remboursements de la dette, les budgets d'investissement et les besoins de trésorerie potentiels liés à un billet convertible de premier rang.

Le rapport de l'auditeur intervient alors que Hexo tente d'apaiser le bouleversement résultant d'une récente réorganisation stratégique qui a entraîné le départ du cofondateur et chef de la direction Sébastien St-Louis et du chef de l'exploitation Donald Courtney, la semaine dernière.

M. St-Louis a été remplacé par Scott Cooper, qui dirigeait Truss Beverage, une coentreprise entre Molson-Coors Canada et Hexo qui produit les boissons Little Victory, Mollo et Veryvell.

Évaluation des forces et faiblesses

M. Cooper a indiqué aux analystes vendredi que même s'il n'était en poste que depuis neuf jours, il avait rapidement mis la main à la pâte au sein de l'entreprise en participant à des réunions avec des employés, des investisseurs, des membres du conseil d'administration, des analystes et des clients.

Ceux-ci m'aideront également à comprendre à quel niveau Hexo pourrait miser sur ses forces et dans quels secteurs nous pourrions avoir besoin d'augmenter nos capacités pour rivaliser et convaincre les clients de faire affaire avec nous , a-t-il affirmé.

M. Cooper sera également attentif aux obstacles à éliminer pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs, à gérer le risque présenté par la structure de la dette de l'entreprise et à travailler pour aider à intégrer ses récentes acquisitions de Zenabis Global, Redecan et 48North.

La situation financière de la société et la question de son billet convertible seront également prises en compte dans ses priorités et celles d'Hexo.

Nous maintenons cette relation positive avec le détenteur du billet , a expliqué le directeur financier, Trent MacDonald, lors de la même conférence téléphonique.

Nous comprenons le risque que représente cette note et nous le prenons très au sérieux.

Les analystes surveillent également de près le cours de l'action de la société.

L'analyste Douglas Miehm, de RBC Marchés des Capitaux, ainsi que l'analyste Sahil Dhingra, ont souligné que l'action de la société avait reculé d'environ 70 % depuis que ses résultats du troisième trimestre se sont révélés plus faibles que prévu en raison de ce qui devait être une difficulté temporaire .

L'action d'Hexo a plongé vendredi 24 cents, soit 11,8 %, pour clôturer à 1,80 $ à la Bourse de Toronto.

Perte réduite au plus récent trimestre

Hexo a affiché vendredi une perte nette de 67,9 millions de dollars pour son quatrième trimestre, ce qui se comparait à une perte de 169,5 millions de dollars pour la même période l'an dernier.

Sa perte par action s'est chiffrée à 48 cents pour le trimestre clos le 31 juillet, une amélioration par rapport à celle de 1,60 $ du quatrième trimestre de 2020.

Hexo affirme que sa perte nette pour l'ensemble de l'année s'est élevée à 89 cents par action, en baisse par rapport à une perte de 7,08 $ par action l'année dernière.

Les revenus nets de l'entreprise liés à la vente de biens ont totalisé 38,6 millions de dollars, un chiffre en hausse par rapport à celui de 27 millions de dollars de la même période l'an dernier.

Hexo a précisé que sa récente acquisition de Zenabis, réalisée au coût de 235 millions de dollars, avait contribué aux revenus nets à hauteur de 6,8 millions de dollars au cours du trimestre.

Mais MM. Miehm et Dhingra affirment que les données qu'ils ont analysées montrent que la part de marché du regroupement de Hexo-Zenabis-Redecan-48North est passée d'environ 16 % en mars à 13 % en aoûtdans les provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario.