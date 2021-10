Des agriculteurs biologiques espèrent un allègement du processus

Les fermes 3 J à Saint-Félicien et Olac à Saguenay possèdent toutes les deux une production biologique, mais seulement une partie de leur production.

Si le gouvernement s'organisait pour avoir un peu moins de paperasse, moins d'exigences envers nous, les producteurs transformateurs, ça serait un plus pour bien du monde parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui démarrent puis ce n'est pas toujours évident pour eux autres, vraiment pas , souligne la copropriétaire de la Ferme 3 J, Lise Bradette.

En compagnie de son mari et de ses trois fils, elle a pris le virage biologique il y a six ans pour ses terres. Mais dans un souci de ne pas trop en demander à sa relève, elle a mis les démarches sur pause.

On aurait besoin d'une personne à temps plein pour remplir ça. Une citation de :Lise Bradette

La copropriétaire de la Ferme 3 J, Lise Bradette a repris la ferme de ses parents. Ses trois fils et son mari y travaillent aussi. Photo : Laurie Gobeil

À la Ferme Olac à Saguenay, la production maraîchère est certifiée biologique, mais le lait est produit de façon conventionnelle.

Ça prend des investissements majeurs dans les infrastructures, ça prend des vaches en liberté, qui vont à l’extérieur. C’est un gros pas à faire dans une entreprise , explique l’agriculteur Thierry Poniewiera, également président de la Coopérative Nord-Bio, qui regroupe environ 20 % des fermes biologiques dans la région.

Un allègement du processus pour obtenir la certification est espéré par les agriculteurs, d'autant que des permis sont exigés pour chaque secteur.

Nous autres, on fait la transformation des viandes. Alors à ce moment-là, ça prendrait la certification biologique au niveau des viandes. Au niveau du lait, c'est la même chose , mentionne Lise Bradette.

Il ne fait nul doute pour Thierry Poniewiera que le processus de certification peut représenter un frein pour une entreprise. Comme de fait, dans la région, 12 entreprises ont abandonné leur certification au cours des derniers mois, selon le Portail Bio Québec.

J'aimerais ça que le gouvernement fasse sa part dans le paiement de la certification biologique. Si je ne me trompe pas, ça se fait dans d'autres pays, la Norvège je crois , souligne-t-il.

Un programme d'aide à la transition biologique a été mis sur pied par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Il accorde des montants proportionnels à la superficie des terres transformées en bio. Ces montants sont toutefois jugés trop bas.

Quand on parle de maraîchage, ce sont des montants qui sont intéressants, on parle de 2500 $ l'hectare, mais quand on arrive en grande culture et en unité animale, les montants sont beaucoup moins intéressants. En grande culture, c'est 15 $ de l'hectare. Est-ce que je vais remplir tous les papiers des subventions pour aller chercher 15 $ de l'hectare? Ça se discute , soulève Thierry Poniewiera.

La Ferme Olac à Saguenay oeuvre en production maraîchère biologique et en production laitière. Photo : Laurie Gobeil

Alors pourquoi se tourner vers le bio?

Malgré les embûches, les agriculteurs poursuivent avec conviction le développement du secteur biologique. La décision est venue naturellement pour les gestionnaires de l’entreprise familiale Ferme 3 J.

La santé du monde, nous avons toujours été sensibles à ça, même si nous n’étions pas biologiques. Souvent, les agriculteurs qui font la conversion, ce sont des producteurs qui mettaient peu ou pas de produits chimiques ou de pesticides , raconte Lise Bradette.

Les clients de la Fromagerie Pays-des-Bleuets peuvent acheter des produits locaux et des fromages au kiosque situé près de la Ferme 3 J. Photo : Laurie Gobeil

Aujourd'hui, le lin, le chanvre, l'avoine et le sarrasin de la Ferme 3 J sont vendus et transformés dans des entreprises du Lac-Saint-Jean. Bien que l’intérêt envers le bio soit de plus en plus grand, l’agricultrice remarque que la plupart des clients s’intéressent à d’autres aspects de leur organisation.

Ils regardent le bien-être des animaux et des travailleurs, la qualité des produits. Rares sont ceux qui me demandent si nous avons la certification biologique , note-t-elle.

Vouloir se démarquer dans une région périphérique comme le Lac-Saint-Jean, auprès d’une certaine clientèle, constitue l'une des raisons de faire le grand saut. Le président de la Coopérative Nord-Bio Thierry Poniewiera ajoute que les revenus peuvent être bonifiés.

C'est la valeur ajoutée des produits bios par rapport aux produits conventionnels, on parle, dépendamment des secteurs mais ça peut aller jusqu'à 50 % à 60 % de plus que ce que l'on peut avoir dans le conventionnel , explique-t-il.

Pour lui, acheter un produit certifié biologique correspond à acheter un produit de qualité.

Ça nous assure qu'il n'y a pas eu d'intrants chimiques, de pesticides, ça nous assure que qu'est ce que l'on mange, ça vient de la terre, que ça n'a pas été produit en serre hydroponique, que ça n’a pas été produit en laboratoire. C'est produit dans la terre, par des humains. C'est une assurance de qualité à la base.

Au Québec, Ecocert et Québec Vrai sont les deux principaux certificateurs. Environ 20% des agriculteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont certifiés biologiques. C’est l'un des taux les plus élevés dans la province. En l'espace de quatre ans, le nombre a plus que doublé, passant de 102 à 2017 à 238 en mai cette année.

Au cours de la dernière année, 480 nouvelles entreprises ont obtenu leur certification biologique au Québec.