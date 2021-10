Jugement en faveur de Mike Ward : le milieu de l’humour soulagé

Ce jugement est hyper important ­[...]. Il donne le droit [aux humoristes] de s'exprimer et de le faire sans constamment avoir la peur d’être poursuivis , s’est félicité Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones de Juste pour rire, en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Dans une société démocratique, on a le droit d'être offensé, mais est-ce que ça vaut d’aller jusqu’à poursuivre [en justice]? Je ne pense pas. Une citation de :Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones de Juste pour rire

Louise Richer, directrice générale et fondatrice de l’École nationale de l’humour ( ENHÉcole nationale de l’humour ), a abondé dans le même sens. C'est un soulagement , a affirmé celle qui voulait éviter de voir les humoristes faire face à une surbalisation, une surrestriction et à une épée de Damoclès continuell e.

Quelques humoristes ont réagi sur les réseaux sociaux. La comédie a gagné aujourd’hui , a écrit Sugar Sammy sur Twitter.

Le droit de ne pas être offensé ne peut malheureusement pas exister en droit. Ce serait ouvrir une brèche qui causerait plus de dommages que de réparations , a indiqué Guy Nantel sur Facebook.

Quant à l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour, elle a félicité, dans un communiqué, Mike Ward pour cette victoire et son immense ténacité dans ce long processus juridique et a évoqué les effets de frilosité et d’autocensure que ce jugement risquait d’entraîner dans la pratique artistique et commerciale des professionnels de l’humour .

Vers plus de frilosité

Toutefois, le mal est fait selon l’humoriste Charles Deschamps, qui est l’un des six copropriétaires du Bordel Comédie Club avec Mike Ward.

Mike a gagné son combat, mais je pense que ça a laissé des marques. C’est tout sauf un free pass. [...] Il y a beaucoup d’autocensure maintenant. Une citation de :Charles Deschamps, humoriste

Les producteurs [et] les artistes sont de plus en plus frileux, a-t-il ajouté. Ça nous fait encore peur d’aller dans l’humour noir de dire des propos qui sont un peu plus touchy, de brasser la cage.

Pour notre part, ça ne change rien, a nuancé Patrick Rozon. Jamais on ne s’est dit : "On ne va pas prendre telle personne, car il a dit telle chose" et on ne le fera jamais.

De son côté, Louise Richer parle d’une évolution de l’acceptabilité sociale des contenus humoristiques .

Force est de constater que des humoristes, comme Les cyniques ou RBO, ne pourraient plus être diffusés aujourd'hui, a déclaré Louise Richer. On ne peut pas nier qu’il y a un certain mode de rectitude politique.

Pas de carte blanche pour autant aux humoristes

Si le jugement de la Cour suprême du Canada représente une délivrance pour le milieu de l’humour, il ne met pas fin à la réflexion qu’il doit continuer à mener.

L’humour est le miroir de la société. On se doit, nous, comme producteur et festival, d'écouter où la société s'en va , a estimé Patrick Rozon. Il considère que l’humoriste peut s’exprimer librement, mais qu’il doit être conscient de ce qu’il dit et se demander : Comment le faire? Jusqu'où aller? Est-ce que ça sert mon propos? Dans quel contexte je dis cette blague?

Tout créateur d’humour n’est pas tout puissant et respire le même air ambiant que l'ensemble de la population, on doit en tenir compte , a indiqué Louise Richer, qui ne voudrait pas que le jugement de ce vendredi soit interprété comme un laisser-passer pour l’irresponsabilité, la non-imputabilité ou l'immunité des humoristes .

Éduquer le public

Pour les deux spécialistes, la société doit également faire attention au contexte dans lequel des blagues sont racontées par un humoriste.

Il faut analyser le contexte et avoir une compréhension de l'ensemble, plutôt que d'isoler un élément qui peut nous amener à des conclusions très hâtives ou à un procès d'intention. Une citation de :Louise Richer, directrice générale de l’École nationale de l'humour

La force de l’art de l'humour est d'aller dans des extrêmes des fois. On a besoin dans une société de se faire brasser donc c’est pour cela que tous les types d’humour sont nécessaires , a mis de l’avant Patrick Rozon.

Autre nécessité selon eux : faire comprendre le métier d’humoriste au public. [Il y a] une distinction à faire entre le professionnel et la personne. Comme il n’y a pas de costume et à peine de décors [sur scène], la frontière est effectivement mince , a expliqué Louise Richer.