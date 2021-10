L’ancien maire de Sherbrooke Bernard Sévigny appuie Luc Fortin

À un peu plus d’une semaine des élections municipales, l’ancien maire de Sherbrooke Bernard Sévigny donne son appui à Luc Fortin. Il se dit inquiet pour l’avenir de la municipalité si l’un des deux autres candidats à la mairie remporte le scrutin.

L’ex-maire, battu par Steve Lussier lors des dernières élections, s’était jusqu’ici gardé de commenter l’actualité municipale.

Bernard Sévigny estime que Steve Lussier n’a pas été à la hauteur de ses fonctions, alors qu’Évelyne Beaudin serait trop polarisante.

C’est vrai que M. Fortin est moins familier avec les dossiers municipaux que Mme Beaudin ou M. Lussier, évidemment, mais il a de loin les compétences, il a de loin la façon d’être, le leadership qu’il exerce pour pouvoir s’approprier très rapidement les dossiers municipaux , soutient-il.

Les candidats réagissent

Les trois candidats ont réagi vendredi à cette sortie publique.

L’appui de M. Sévigny vient s’ajoute aux autres appuis qu’on a eus au cours des dernières heures. Encore hier soir, 15 personnalités d’affaire, des gens du milieu économique à Sherbrooke, m’ont donné un appui public , souligne Luc Fortin.

Le maire de Sherbrooke Steve Lussier a plutôt vu la déclaration de M. Sévigny comme une preuve de rancune.

Triste que M. Sévigny soit resté amer de sa défaite. Ça a bougé au cours des quatre dernières années. On n’a qu’à aller se promener un peu au travers la ville pour voir les grands changements.

On n’est pas là à essayer d’aller demander à des anciens élus qui ont perdu leur élection de venir nous rescaper, car notre campagne va super bien, l’appui est bon. Je sens qu’il y en a peut-être qui commencent à avoir un peu peur à l’approche du 7 novembre , croit quant à elle Évelyne Fortin.

Un couteau à double tranchant, selon un expert en politique

Emmanuel Choquette est expert et chargé de cours en politique. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Selon l’expert en politique et chargé de cours Emmanuel Choquette, l’appui de Bernard Sévigny pourrait motiver les partisans de Luc Fortin. Il pourrait cependant avoir un effet dissuasif pour d’autres électeurs, qui pourraient y voir une stratégie issue d’une plus vieille manière de faire de la politique.

Ce n’est pas rare qu’un ancien élu à tous les niveaux se manifeste pour appuyer un candidat en particulier. [...] Ce n’est pas quelque chose de nouveau, ça, c’est clair. Ça s’inscrit dans une plus vieille façon de faire, mais cette façon de faire a fait ses preuves, c’est sur ça qu’on s’appuie , explique-t-il.

M. Choquette estime que les arguments de l'ancien maire ne sont pas très convaincants. C’est la faiblesse du propos de M. Sévigny. Son propos est imprécis à l’égard des motifs pour lesquels on doit aller voter pour le candidat de son choix, dans ce cas-là M. Fortin. [...] Je l’ai trouvé plus précis à donner des points de critique envers les adversaires de M. Fortin, mais je l’ai trouvé vague dans les motifs pouvant expliquer les raisons pour lesquelles on devrait aller voter pour M. Fortin.

Le vote par anticipation se déroulera à Sherbrooke ce dimanche de 9 h 30 à 20 h.

Avec les informations de Thomas Deshaies