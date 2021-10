COVID-19 : la dose de rappel est populaire chez les adultes de Yellowknife

Selon l’Administration des services de santé et des services sociaux du territoire, la clinique de vaccination du Center Square Mall est capable d'accommoder 300 rendez-vous par jour.

Puisque la clinique offre aussi le vaccin contre la grippe, il est difficile de quantifier combien de résidents ont pris des rendez-vous pour recevoir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 depuis 24 heures, selon le porte-parole de la clinique, David Maguire. Mais la hausse de la demande pour un rendez-vous est considérable.

Les résidents peuvent aussi se présenter sans rendez-vous à la clinique de vaccination, même si la médecin hygiéniste en chef, Kami Kandola, a demandé aux gens de prendre rendez-vous pour ne pas qu’il y ait une ruée à la clinique au cours des prochains jours.

Selon Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) : L'objectif d'une dose de rappel est de rétablir la protection qui peut avoir diminué au fil du temps chez les personnes qui ont répondu adéquatement à une série vaccinale primaire, ce qui se distingue de l'intention d'une dose supplémentaire au-delà de la série vaccinale primaire standard [...].

L'Administration des services de santé des Territoires du Nord-Ouest note que la dose de rappel contient moins de produit vaccinal que la troisième dose. Si vous êtes immunodéprimé, vous pourriez être admissible à une troisième dose plutôt qu’à une dose de rappel; il est donc important d’en parler avec le professionnel de la santé présent à votre rendez-vous de vaccination.

La médecin hygiéniste en chef des Territoires du Nord-Ouest recommande aux gens de la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 en même temps que leur vaccin contre la grippe saisonnière.

Les Ténois qui ont déjà pris rendez-vous pour recevoir leur vaccin contre la grippe pourront aussi recevoir leur dose de rappel. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Pourquoi une dose de rappel?

Pour l’instant, le CCNIComité consultatif national de l'immunisation ne recommande pas la dose de rappel pour la population générale du Canada. Mais ses nouvelles recommandations émises vendredi incluent ceux qui ont eu un court laps de temps entre leurs deux doses de même que les populations autochtones.

Plus de la moitié de la population des Territoires du Nord-Ouest est [autochtone], indique le bureau de la médecin hygiéniste en chef. Cependant, étant donné l'interdépendance de toutes les communautés du territoire et [la nécessité de répondre] au déclin de l’immunité, la médecin hygiéniste a décidé de recommander une dose de rappel à tous les adultes de 18 ans et plus.

Selon le CCNI, de nouvelles preuves suggèrent que l'efficacité du vaccin contre les infections asymptomatiques et la maladie de la COVID-19 légère peut diminuer avec le temps, et qu'une dose de rappel pourrait aider à rétablir la protection.

Le territoire se remet tranquillement de sa plus grosse éclosion depuis le début de la pandémie au cours des dernières semaines. Même si la situation reste préoccupante à Behchoko, les cas sont en baisse dans l’ensemble du territoire.

Vendredi, les autorités sanitaires y signalaient 160 cas actifs d'infection.

Avec des informations de Natalie Pressman