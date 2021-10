Une liste de 24 candidats pour le poste de conseiller municipal dans Kanata-Nord

Le greffier municipal de la Ville d’Ottawa, Rick O’Connor a fait parvenir aux membres du conseil, vendredi, la liste des candidates et candidats certifiés pour la nomination au poste de conseiller municipal pour le quartier.

La personne choisie remplacera Jenna Sudds qui a quitté son poste pour celui de députée libérale de la circonscription de Kanata-Carleton au niveau fédéral.

La nomination de son remplaçant aura lieu le 10 novembre prochain lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal, une quinzaine de minutes après la séance ordinaire.

Les 24 candidats et leur date de mise en candidature : Sikandar Arora, le 26 octobre 2021

Stewart Walter Cattroll , le 28 octobre 2021

, le 28 octobre 2021 Raymond Gianfrancesco, le 29 octobre 2021

Cathy Ann Greene Curry , le 25 octobre 2021

, le 25 octobre 2021 Peter Lothar Hanschke , le 28 octobre 2021

, le 28 octobre 2021 Anupam Kakkar, le 28 octobre 2021

Peter Jan Karwacki, le 25 octobre 2021

Jan Karwacki, le 25 octobre 2021 Michael Kempa, le 25 octobre 2021

Kempa, le 25 octobre 2021 Granda Laurie Kopytko, le 26 octobre 2021

Siddhartha Kumar, le 28 octobre 2021

Stephen Lau, le 29 octobre 2021

Lau, le 29 octobre 2021 Matthew Justin Lee , le 29 octobre 2021

, le 29 octobre 2021 Stephanie Maghnam , le 29 octobre 2021

, le 29 octobre 2021 Elina Mida, le 29 octobre 2021

Christine Moulaison, le 25 octobre 2021

Dyna Margaret O'Connell , le 26 octobre 2021

, le 26 octobre 2021 Jonathan Reid , le 29 octobre 2021

, le 29 octobre 2021 Michael John Marc Roy, le 27 octobre 2021

Marc Roy, le 27 octobre 2021 Brandon Roland Russell , le 26 octobre 2021

Roland , le 26 octobre 2021 Patty Searl-Clarkson , le 29 octobre2021

, le 29 octobre2021 Bina Shah, le 28 octobre 2021

Marianne Margaret Wilkinson , le 28 octobre 2021

, le 28 octobre 2021 Matthew Phillip Wilson , le 29 octobre 2021

, le 29 octobre 2021 Syed Khateeb Zaidi, le 29 octobre 2021

Les candidates ou candidats peuvent faire une présentation de cinq minutes devant les membres du conseil lors de la séance extraordinaire, ou soumettre la documentation requise par écrit, à l’avance , peut-on lire dans la note de service du greffier municipal. Les conseillers se verront ensuite accorder une question pour chaque candidat.

En raison du grand nombre de candidates et candidats, le personnel s’attend à ce que la séance extraordinaire du conseil se prolonge en soirée et les membres devraient ajuster leur horaire en conséquence. Une citation de :Extrait de la note de service du greffier municipal d'Ottawa

Le conseiller entrera en poste le soir même et conservera son titre jusqu’aux prochaines élections municipales qui sont prévues dans un an, en octobre 2022. Il lui sera possible de se présenter à ce moment afin d'être élu par les citoyens.

Une candidate bien connue

Parmi la longue liste des candidats, on retrouve l'ancienne conseillère municipale du quartier Marianne Wilkinson, qui a débuté sa carrière en politique au conseil municipal du canton de March, en 1969, avant de devenir la mairesse de Kanata de 1978 à 1985, avant la fusion.

Elle avait été élue au conseil municipal d'Ottawa en 2006, avant de prendre officiellement sa retraite en 2018.

Récemment, Mme Wilkinson s'est toutefois dite intéressée à pourvoir de conseiller de Kanata-Nord en attendant les prochaines élections municipales comme elle connaît très bien le quartier.

L’ancienne conseillère a d’ailleurs reçu l'appui de groupes communautaires et commerciaux il y a un peu plus d’un mois. Ceux-ci avaient rédigé une lettre adressée au conseil municipal.

Selon les signataires de la lettre, l'expérience pratique à long terme de l'ancienne conseillère municipale et sa connaissance des problèmes du quartier, ainsi que le profond respect que lui porte la communauté, font d'elle une candidate idéale.