Des records battus lors de la saison des feux de forêt

Il y a eu 1198 feux de forêt dans la province entre avril et octobre 2021, soit environ deux fois plus qu’en 2020, qui avait été une année plutôt tranquille selon Isabelle Chenard, agente d’information pour les Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt (SUALFF).

Les 607 feux recensés en 2020 s’étaient étendus seulement sur une superficie totale de 15 460 hectares.

Il y a toutefois eu moins de feux qu'en 2018, une année particulièrement dévastatrice avec 1325 incendies qui avaient brûlé un total de 275 000 hectares de forêt.

La saison 2021 s’est toutefois démarquée en ce qui a trait à la superficie de forêt touchée par les incendies, note Isabelle Chenard.

Près de 800 000 hectares de forêt brûlé totalement ou partiellement cette année.

Si on regarde la moyenne des 10 dernières années, poursuit Mme Chenard, on avait 837 feux de forêt pour chaque saison, pour un total [par année] de 162 000 hectares brûlés.

La situation des feux de forêt dans le Nord de l'Ontario s'est stabilisée à partir du mois d'août. Photo : @ONfeudeforet

À lui seul, le feu Kenora 51, allumé le 8 juin, s'est étendu sur une superficie maximale de 200 667 hectares. Il était encore actif le 29 octobre.

Selon Isabelle Chenard, il s’agit du plus grand feu qui a été mesuré dans l’histoire de la province.

Le record précédent avait été établi en 2011, alors que le feu Sioux Lookout 70 avait brûlé environ 140 000 hectares de forêt.

Cette superficie a aussi été dépassée cette année par le feu Red Lake 16, qui s’est étendu sur 158 000 hectares.

Les feux ont été principalement concentrés dans le Nord-Ouest de la province, avec 989 incendies.

Isabelle Chenard affirme que le Nord-Ouest compte typiquement plus de feux que le Nord-Est, mais que l’écart a été accentué cette année.

On a remarqué qu’il y a eu les conditions les plus sèches des 50 dernières années dans le Nord-Ouest. Dans le Nord-Est, on a plutôt vu une variation entre de belles températures et des précipitations quand même assez régulières. Une citation de :Isabelle Chenard, agente d'information sur les incendies

Plusieurs Premières Nations ont dû être évacuées, notamment en raison de la fumée, alors que les résidents de la municipalité de Red Lake ont été sur le qui-vive pendant plusieurs semaines.

Les effets sur la qualité de l’air ont été ressentis à plusieurs milliers de kilomètres des feux.

La fumée des feux de forêt du Nord-Ouest de l'Ontario a réduit la qualité de l'air et la visibilité à Sudbury le 25 juillet 2021. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

De nombreuses restrictions ont été mises en place pendant l’été, notamment une interdiction d’allumer des feux de camp, des fermetures de routes et des restrictions pour les activités industrielles pouvant causer des incendies.

De l’entraide malgré la pandémie

La pandémie a forcé les équipes de garde-feux à s’adapter. On a mis en place en 2020 des mesures de sécurité accrue , explique Isabelle Chenard.

On a eu l’occasion d’aider nos voisins au Manitoba au début de la saison , raconte Mme Chenard. On a envoyé 80 garde-feux de l’Ontario qui ont prêté main-forte aux Manitobains en mai et juin.

Contrairement à la saison 2020, alors que l’Ontario n'avait pas vraiment eu besoin d’aide extérieure, la province a fait appel cette année à des pompiers d’autres provinces, ainsi qu’à une équipe du Mexique.

Pour limiter les risques de propagation de la COVID-19, les équipes de différentes régions ne se mélangeaient pas.

Pas de chômage pendant l’hiver

La fin de la saison des feux n’est pas synonyme de vacances pour Isabelle Chénard et ses collègues des SUALFF Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt . On regarde la saison qui vient de se terminer, et on se prépare pour la prochaine.

Il y a plusieurs préparatifs qui se font pendant les mois d’automne et d’hiver, explique l’agente d’information. Il y a le recrutement des garde-feux pour la saison 2022 qui commence officiellement le 1er novembre.

La date limite pour poser sa candidature est le 15 avril.