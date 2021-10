La Ville de Saskatoon ne limitera pas la taille des rassemblements sur son territoire

Le maire de la Ville des Ponts, Charlie Clark, mentionne que la proposition serait rejetée par le ministre des Relations gouvernementales, Don McMorris, ainsi que le gouvernement provincial.

Je suis déçu par la décision de la province de ne pas agir et de limiter notre capacité d'agir. Une citation de :Charlie Clark, maire de Saskatoon

Lors d'une rencontre organisée mardi, le ministre des Relations gouvernementales a été catégorique : la Saskatchewan ne laissera pas les municipalités mettre en place leurs propres restrictions sanitaires.

Le conseil municipal et la mairie précisent que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir le système de soins de santé et protéger les vies. C'est ce que nous avons tenté d'explorer aujourd'hui et nous avons atteint la limite de ce que nous sommes autorisés à faire , peut-on lire dans un communiqué publié vendredi.

Le maire continue de soutenir un ensemble de mesures ciblées sur une période de 28 jours afin de stabiliser la crise .

Je continuerai à m'entretenir avec le gouvernement provincial sur ces questions et à trouver des approches coordonnées pour aider à maîtriser la situation de la COVID-19, en augmentant les taux de vaccination pour permettre à notre société de fonctionner plus normalement.

La semaine dernière, un spécialiste en droit municipal de l’Université de la Saskatchewan, Felix Hoehn, estimait qu’il était raisonnable de croire que la Ville de Saskatoon serait capable d’imposer cette mesure en vertu de la Loi sur les municipalités de la Saskatchewan.

Il avait ajouté que la Ville se trouvait en milieu inconnu puisqu’il n’existait pas de précédent en Saskatchewan .

Avec les informations de Greg Wilson