Inauguration du pavillon Saint-Jean des résidences du Cégep de la Gaspésie et des Îles

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles a inauguré vendredi matin le pavillon nouveau pavillon Saint-Jean des résidences étudiantes, au campus de Gaspé. Ce pavillon avait été la proie des flammes en mai 2018.

Le pavillon Saint-Jean a été reconstruit au coût de 4,5 millions de dollars, un montant couvert par les assurances de l'établissement.

Le pavillon compte 21 chambres, soit 11 chambres doubles et 10 chambres simples. Ce sont donc une dizaine de chambres de moins que l'ancien pavillon.

On avait comme commentaire, par le passé,que les chambres étaient un peu petites. Donc, on a préféré [réduire] le nombre de chambres, mais offrir des chambres plus grandes , explique la coordonnatrice de la résidence étudiante du cégep, Geneviève Milot.

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles a inauguré vendredi matin le pavillon Saint-Jean, le nouveau pavillon Saint-Jean des résidences étudiantes au campus de Gaspé. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

L'accessibilité aux lieux pour les personnes à mobilité réduite a aussi été repensée pour mieux répondre à leurs besoins.

On a repensé l'espace pour que la cuisine commune soit au premier étage, accessible au même niveau pour accéder au stationnement et au campus de Gaspé, qui est juste à côté , poursuit la coordonnatrice.

Trois chambres du premier étage sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Ça devient une plus-value puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant , soutient Geneviève Milot.

Rajeunissement des autres pavillons

Des travaux se poursuivent pour rajeunir l'intérieur et l'extérieur des autres pavillons du campus.

Ce projet est évalué à 13 millions de dollars, un montant entièrement assumé par le Cégep pour le moment.

Le cégep a rénové le pavillon Saint-Jean et souhaite maintenant faire de même avec les autres pavillons. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

La directrice générale du Cégep de la Gaspésie et des Îles souhaite obtenir une aide financière du gouvernement.

Il y a quand même des petits budgets qui ont été annoncés, pour lesquels on a présenté notre projet de rénovations de la résidence du campus de Gaspé ,qui cadre dans ces programmes-là. Toutefois, on n'a pas encore eu de réponse , affirme la directrice générale, Yolaine Arseneau.

On poursuit quand même les travaux. Le ministère est bien au courant de l'urgence de les faire. Une citation de :Yolaine Arseneau, directrice générale du Cégep de la Gaspésie et des Îles

Au terme de ces travaux, les résidences compteront trois pavillons totalisant 55 appartements. Ils permettront d'accueillir 320 résidents.

La fin des travaux est prévue pour 2024.

D'après un reportage de Marguerite Morin