Identité afro-autochtone: « une merveilleuse complexité entre deux groupes identitaires »

L’afro-indigénéité, c’est plusieurs choses. C’est être noir et autochtone, et c’est la merveilleuse complexité entre ces deux groupes identitaires.

Joy Henderson est une activiste afro-autochtone d’une famille historiquement noire et Lakota. Elle habite présentement à Toronto où elle enseigne au Collège Humber pour former des travailleurs auprès des jeunes.

Ce n'est pas un processus facile de s’affirmer en tant qu’Afro-Autochtone. Une citation de :Joy Henderson, activiste afro-autochtone et professeure au Collège Humber

Accepter son identité n’a pas toujours été facile pour Joy. Malgré la beauté d’être noire et autochtone, elle constate que le racisme perdure.

Le racisme contre les personnes noires, c’est un outil du colonialisme et de la suprématie blanche, dit-elle. Malheureusement, ce type de racisme s’est aussi intégré dans certaines communautés autochtones.

Une identité difficile à revendiquer

Ce racisme anti-Noirs dans les communautés autochtones empêche parfois les personnes afro-autochtones d’affirmer leur identité complète, selon Joy Henderson.

Souvent, les gens qui sont noirs et autochtones le savent, mais ne revendiquent pas cette identité en raison du racisme contre les Noirs.

Dejauna Leblanc est afro-autochtone et a eu de la difficulté à s'intégrer à la communauté autochtone. Photo : Dejauna Leblanc

Et pour certains, comme Dejauna Leblanc, taire son identité autochtone a souvent été plus facile.

Quand j’étais plus jeune, je m'identifiais seulement en tant que personne noire. Je ne disais jamais que j’étais aussi Autochtone. Physiquement, j’ai l’air noire et ça ne valait pas la peine de préciser. C’était tout simplement plus facile, dit-elle.

On m’a déjà dit que je ne vaux rien puisque je suis mixe et que je n’ai pas d’identité parce que je n'ai pas une pleine identité. Une citation de :Dejauna Leblanc

Ce qui a été difficile pour moi, c’est l’appartenance à la communauté, souligne-t-elle. Ça m’a pris longtemps, mais voilà que je travaille au Centre régional pour Autochtones du Niagara!

Shyann Jenkins travaille au même centre et s’identifie aussi comme Afro-Autochtone. Ses difficultés identitaires, cependant, ne ressemblent pas à celles de sa collègue : physiquement, elle a l’air d’une personne strictement autochtone.

Shyann Jenkins est Afro-Autochtone, mais a déjà eu de la difficulté à assumer son identité afro-descendante. Photo : Shyann Jenkins

J’ai dû travailler fort pour réellement affirmer mon identité d’Afro-Autochtone et y croire parce que je n’ai pas l’air de ça. Mon père et d’autres membres de ma famille sont Noirs, mais pas moi , explique Shyann Jenkins.

Devoir prouver son appartenance

Dans tous les cas, une demande de preuves peut survenir. Pour Shyann, c’est de prouver qu’elle est bel et bien afro-descendante. Pour Joy et Dejauna, c’est de prouver qu’elles sont Autochtones.

Ça me dégoûte de penser qu’il me faut des papiers pour prouver que je suis Noire et Autochtone. Pourquoi avons-nous besoin de cette définition? Une citation de :Joy Henderson, activiste afro-autochtone et professeure au Collège Humber

Joy Henderson constate que cet exercice de preuve n’a pas sa place. Elle explique d’ailleurs que plusieurs personnes afro-autochtones ne peuvent pas retracer leur lignée familiale puisqu’elles sont des descendantes de peuples réduits en esclavage.

Certains vont nous dire : vous devez prouver que vous avez votre place parmi nous. Mais comment puis-je le prouver si les critères sont colonialistes? Je ne peux pas remplir ces critères. Je peux juste raconter l’histoire de ma famille.

Raconter pour s’affirmer

Selon Ann Marie Beals, c’est justement ce que les personnes afro-autochtones doivent faire : raconter leurs histoires.

Afro-Autochtone et bispirituelle du territoire Mi'kmaq, Ann Marie Beals fait des recherches à l’Université Wilfrid Laurier en psychologie communautaire. Dans le cadre de ses recherches, Ann Marie a contribué au projet Proclaiming Our Roots  (Nouvelle fenêtre) , qui porte sur l’effacement des personnes afro-autochtones au Canada.

Ce projet sert de plateforme pour que les personnes afro-autochtones puissent partager leurs histoires.

Ann Marie Beals fait des recherches à l'Université Wilfrid Laurier en psychologie communautaire. Photo : Ann Marie Beals

Raconter nos histoires, c’est assumer qui nous sommes. Il faut comprendre que la honte que nous pouvons ressentir en tant qu’Afro-Autochtone ne nous définit pas et que c’est une conséquence du système colonialiste , explique Ann Marie.

Dans ce contexte, il y a des hiérarchies qui gardent les Noirs et les Autochtones au plus bas niveau, selon Ann Marie Beals. Ces hiérarchies visent à valoriser la peau blanche au détriment de la peau plus foncée.

Nous devons recadrer nos histoires. Longtemps, nous avons eu la version de l’histoire des vainqueurs, des colons. Nous devons maintenant nous battre contre cette version. Une citation de :Ann Marie Beals, Afro-Autochtone et bispirituelle

Ann Marie explique que les hiérarchies sont présentes pour maintenir le statu quo. Mais actuellement, il y a une résistance, une fierté et de la solidarité. Et plus on partage nos histoires, notre vécu, plus la hiérarchie risque de se démanteler.

Selon Ann Marie Beals, avoir le courage de partager son expérience, c’est aussi donner la permission à d’autres personnes afro-autochtones de revendiquer l'entièreté de leur identité. Et c’est une façon de résister contre la suprématie blanche.

Rassembler les communautés noires et autochtones

Une autre façon importante de lutter contre la suprématie blanche, selon Joy Henderson, c’est d’avoir une communion entre les communautés noires et autochtones.

Ce sont deux groupes qui ont une compréhension complète et nuancée du système, dit-elle. En fait, les personnes noires qui ont été déplacées pendant la traite transatlantique des esclaves sont aussi des Autochtones… mais des Autochtones déplacés.

Il y a tout à gagner de la collaboration entre les communautés noires et autochtones pour abandonner le système qui veut nous catégoriser. Il faut aller de l’avant ensemble. Une citation de :Joy Henderson, activiste afro-autochtone et professeure au collège Humber

Dans le contexte de divers mouvements sociaux, comme Black Lives Matter et Land Back, le soutien entre les personnes noires et autochtones semble être de plus en plus présent, selon Joy et Ann Marie.

Ann Marie Beals souligne d’ailleurs que cette solidarité entre les personnes noires et autochtones (lui) donne espoir pour le futur.

Et pour Joy Henderson, cette solidarité ne peut qu’améliorer les choses.