Une citoyenne Vuntut Gwitchin se tourne vers la Cour suprême du Canada

Une citoyenne de la Première Nation Vuntut Gwitchin demande à être entendue devant la Cour suprême du Canada dans une cause constitutionnelle qui l’oppose au gouvernement de sa Première Nation.

Cindy Dickson conteste les règlements de sa Première Nation selon lesquels un élu au conseil de bande doit déménager dans le village enclavé d’Old Crow au cours des 14 jours suivants son élection.

La plaignante soutient que cette obligation contrevient à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés sur les citoyens des Premières Nations, alors que la Première Nation est d’avis que l'article 25 protège ses règlements.

Après avoir été entendue en cour de première instance, puis de nouveau devant la Cour d’appel du Yukon, Cindy Dickson croit primordial d'interjeter appel devant le plus haut tribunal au pays afin de déterminer, une fois pour toutes, l’étendue de la Charte.

En tant qu’Autochtones avec des droits individuels et collectifs, nous avons parfois besoin de clarification, dit Cindy Dickson. Jamais en grandissant je me suis fait dire que je n’avais pas la protection de la Charte canadienne des droits et libertés en tant qu’individu.

Deux articles en cause La cause qui oppose Cindy Dickson à la Première Nation Vuntut Gwitchin repose sur deux articles de la Charte canadienne des droits et libertés. L’article 15 affirme que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination . L’article 25 garantit aux peuples autochtones que les dispositions de la Charte ne portent pas atteinte à leurs droits ou libertés, qu’ils soient ancestraux, issus de traités ou autres . Source : Gouvernement du Canada

Cindy Dickson s’est tournée vers les tribunaux, dit-elle, comme le prescrit la constitution de sa Première Nation advenant un désaccord. Elle n’avait toutefois pas anticipé l’ampleur qu’a depuis pris sa cause judiciaire sur les droits constitutionnels au pays.

Il est très difficile de s’opposer au gouvernement [de la Première Nation - NDLR] quand on a l’impression que nos droits sont bafoués ou que nous ne sommes pas pris au sérieux, confie-t-elle. Et ça a été difficile pour moi, mais je continue parce que je crois fermement que nous avons besoin de clarification de façon à ce que nos citoyens soient traités de façon équitable.

La Première Nation Vuntut Gwitchin n’a pas fait de commentaire à la suite du dépôt de la poursuite.

Elle dispose de 30 jours pour présenter sa position soit jusqu'au 24 novembre.

Avec les informations de Jackie Hong