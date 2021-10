Les travaux débutent au nouveau centre fiscal de Shawinigan

Vendredi matin, des pelles mécaniques s'activaient à retirer le revêtement du stationnement où sera construit l'édifice.

Les travaux de construction, dont le coût est estimé à 136 millions de dollars, se poursuivront jusqu’en 2024, selon le ministre de l’Innovation, de la Science et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Cet immeuble-là de 136 millions de dollars va permettre de consolider ces 2000 emplois et la place du centre fiscal et de Shawinigan au cœur des emplois fédéraux en région , a avancé celui qui visitait le chantier pour la première fois.

On va avoir un édifice à la hauteur de nos membres, s’est réjoui le porte-parole du syndicat des employés de l’impôt, Patrick Bertrand. On est reconnus, et là on va avoir un édifice LEED, ce qui va nous aider à attirer des talents à Shawinigan et faire prospérer notre région.

M. Bertrand a confirmé que le nouveau centre fiscal disposera d’une capacité de 6 places assises pour 10 employés, ce qui signifie que le télétravail entrera véritablement dans la culture de l'agence.

Déclaration de revenus unique : un débat clos?

La mise en chantier du nouveau bâtiment n’a pas pour autant écarté l’idée d’une déclaration de revenus unique. Cette réforme promise par le Parti conservateur du Canada et le Bloc québécois plane toujours.

L’existence d’un nouveau bâtiment ne met pas les employés à l’abri, pense Patrick Bertrand. Je ne crois pas que ce soit irréversible, parce que ce sont des emplois dans des bulles nationales. On n'a plus de papier. Ça se transfère en deux, trois clics. Tant que le rapport d’impôt unique va être dans les cartons, on se doit d’être inquiets.

Également sur place, le maire sortant et candidat à la mairie de Shawinigan, Michel Angers, a réitéré l’importance de ces 2000 emplois tant pour la vitalité économique de la ville que pour celle de la région. La masse salariale du CNVR Centre national de vérification et de recouvrement de Shawinigan est estimée à 100 millions de dollars.

S'il y a un seul rapport d'impôt unique... je vais souhaiter que ce soit un impôt unique, mais fédéral, qui va permettre à ces gens-là de continuer leur travail , a rappelé M. Angers.

Le ministre François-Philippe Champagne, lui, voit dans ce chantier la réalisation de son engagement électoral. C'est clair qu'avec un édifice comme celui-là, mission accomplie, les emplois seront bel et bien chez nous pour les prochaines générations.

À la fin des travaux, le bureau actuel, construit en 1978, sera démoli pour faire place à un nouveau stationnement.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger

