Un médecin qui s’est interposé lors de l’agression à l’Hôpital Seven Oaks témoigne

Un médecin de Winnipeg affirme qu’il n’a pas eu le temps de réfléchir lorsqu’il s’est précipité sur un homme qui venait de poignarder une femme dans l’entrée de l’Hôpital général Seven Oaks mercredi vers 14 h 30.

Le responsable médical à la clinique Northern Connection Medical Center, le Dr Ken Hahlweg, se dirigeait vers la salle d’attente de l’Hôpital lorsqu’il a entendu un cri étrange qui ne ressemblait pas à celui d’un humain .

Il a pu apercevoir un groupe de personnes dans un affrontement physique près du bureau d’information dans l’atrium. Deux personnes ont fui la scène, alors qu’un homme tenant ce qui ressemblait à un couteau de cuisine est apparu dans son champ de vision.

Une troisième personne qui faisait partie du groupe est tombée au sol et l’homme s’est approché d’elle. Il a placé le couteau sur son cou, raconte le Dr Hahlweg.

Il était clair qu’il avait l’intention de la tuer.

Sans hésitation, le médecin a baissé la tête et a couru vers l’homme, dégageant ainsi la victime de son assaillant.

Je n’ai pas réfléchi, c’était du pur instinct, alors que je voyais une situation où il y avait un danger imminent d’un drame pour cette femme.

Un membre du personnel a appelé à l’aide par l’interphone pendant l’attaque.

À un certain moment pendant son intervention, le Dr Halhweg est tombé au sol, et le suspect a trébuché contre le bureau en tenant le couteau et s’est enfui. Le médecin l’a poursuivi jusqu’à l’extérieur de l’établissement, jusqu’à ce que la police l’arrête.

La police enquête sur une agression survenue à l’Hôpital général Seven Oaks, situé dans le nord de la ville de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Darin Morash

Le docteur a eu peur d’être poignardé. Or, malgré le danger de la situation, il estime que c’est sa formation de médecin et ses 27 années d’expérience de travail dans des environnements hautement stressants comme les salles d’urgence qui lui ont permis d’agir et de ne pas figer.

Le lendemain de l’agression grave survenue à l’Hôpital, le Dr Halhweg était de retour au travail.

Le président-directeur général de l’Office régional de la santé de Winnipeg, Mike Nader, a déclaré jeudi que la victime travaillait à l’Hôpital lorsque l’attaque a eu lieu. Il a également confirmé que le suspect était un employé de l’Hôpital, mais il ne travaillait pas cette journée-là.

Lors d'une conférence de presse jeudi, la police a indiqué que le suspect pourrait être lié à deux homicides découverts mercredi dans la municipalité rurale de Hanover et sur la rue Toronto à Winnipeg. Les victimes sont des septuagénaires.

La Gendarmerie royale du Canada et le Service de police de Winnipeg enquêtent sur ces incidents.

La police de Winnipeg n’a pas identifié le suspect et aucune accusation n’a encore été portée.

La police n’a pas communiqué de détails sur la relation entre le suspect et les victimes ni sur le lien entre les homicides et l’agression au couteau à l'Hôpital Seven Oaks.

Avec les informations de Samantha Samson, Holly Caruk et Cameron MacLean