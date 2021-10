L’économie du Restigouche souffre particulièrement de la pandémie

La région du Restigouche est plus durement touchée que les autres au Nouveau-Brunswick par les effets économiques de la présente pandémie, selon l'étude menée par un économiste de l'Université de Moncton.

Pierre-Marcel Desjardins a étudié l'impact économique des restrictions frontalières avec le Québec, dans les régions d'Edmundston et de Campbellton, ainsi qu'avec la Nouvelle-Écosse, dans la région de Sackville.

L'impact de la fermeture des frontières a été beaucoup plus important dans la région de Campbellton que ç’a été ailleurs , a-t-il conclu.

Pierre-Marcel Desjardins, économiste (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Selon l'économiste, la région de Campbellton agit comme un pôle commercial pour un large territoire qui s'étend des deux côtés du pont interprovincial.

Il estime que pendant une longue période, les commerces néo-brunswickois ont été privés d'un bassin important de consommateurs québécois qui venaient normalement faire des achats ici.

Que certaines entreprises aient vu leur chiffre d'affaires diminuer de 40, 50 % durant la pandémie , dit-il, c'est tout à fait plausible.

Parce que les entreprises de la région ont été touchées plus sévèrement par les restrictions imposées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, M. Desjardins est d’avis que la province a la responsabilité de leur venir en aide.

C'était des mesures que le gouvernement provincial a mis en place, qui étaient nécessaires , estime l’économiste.

Cependant, poursuit-il, quand on regarde les surplus engrangés en temps de pandémie par le gouvernement, il aurait dû — et devrait être — à la table et aider.

Luc Couturier, président de la Chambre de commerce de Campbellton, le 3 décembre 2020. Photo : Radio-Canada

Luc Couturier, le président de la Chambre de commerce régionale de Campbellton, partage cette opinion.

L’aide, il va falloir qu'elle vienne pour remonter notre économie , lance-t-il.

Il se dit heureux qu’une étude vienne appuyer ce qu’il dit depuis le début de la pandémie.

Les leaders régionaux auraient l'intention d'utiliser cette étude pour démontrer à la province la nécessité d'une compensation pour les pertes économiques encourues.

D’après le reportage de Serge Bouchard