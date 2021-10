Un balado de Télé-Québec sur la nuit des longs couteaux

Cette entente est survenue lors de la conférence dite de la dernière chance , après un an et demi de tiraillements politiques. Elle a permis à Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada à l’époque, de rapatrier de Londres la Constitution canadienne en 1982 et de promulguer la Charte canadienne des droits et liberté, alors que le premier ministre du Québec René Lévesque dormait.

Le balado se présente comme un hybride entre documentaire et fiction, avec un soupçon de suspense.

La nuit des longs couteaux est une histoire vraie. Nous avons choisi de la raconter à travers les points de vue de différents acteurs et actrices de l’époque. Les scènes de fiction sont le fruit de notre imagination, inspirées par notre recherche et nos entrevues , peut-on entendre dans le premier épisode.

Réalisé et coécrit par Élodie Gagnon, La nuit des longs couteaux (Nouvelle fenêtre) est narré par le journaliste politique Guillaume Bourgault-Côté.

Bien que la nuit du 4 au 5 novembre 1981 j’avais à peine 3 ans, je continue à constater l’impact de la nuit des longs couteaux sur la politique québécoise et canadienne d’aujourd’hui. Quarante ans plus tard, je me replonge dans la petite et la grande histoire pour comprendre comment les événements d’une seule nuit ont pu diviser le pays à jamais. Une citation de :Guillaume Bourgault-Côté

Acteurs, journalistes et politiciens

D'une durée d’environ 2 heures 15, le balado est divisé en quatre épisodes. Les acteurs Pierre Brassard, Pierre Verville et Luis Oliva prêtent leur voix aux personnages clés de l’histoire.

Leurs performances sont bonifiées par les témoignages d’hommes et de femmes politiques qui ont été au cœur de l’action à l’époque : Louise Harel (vice-présidente du PQ sous René Lévesque), Claude Morin (ministre des Affaires intergouvernementales), Daniel Lessard (correspondant parlementaire pour Radio-Canada), Graham Fraser (chef de bureau du Montreal Gazette à Québec) et Louise Beaudoin (directrice de cabinet de Claude Morin).