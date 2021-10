David Côté a fait son nid chez les Alouettes

Il y a six mois, David Côté bottait dans un filet dans l’entrée de la maison familiale, à Québec. Aujourd’hui, l’ex-botteur du Rouge et Or est l’homme de confiance des Alouettes de Montréal à l’approche d’une excitante fin de saison.

Ça passe assez vite. Déjà, il ne reste que quatre matchs de saison régulière , lance l’athlète de 24 ans dont l’équipe a rendez-vous avec les Roughriders de la Saskatchewan, samedi soir, à Montréal.

Originaire de Québec, Côté est demeuré dans la capitale nationale pour l'entièreté de son parcours secondaire, collégial et universitaire. Et il aurait bien pu revenir chez le Rouge et Or pour une ultime saison, cet automne.

David Côté avait été invité au Hula Bowl en compagnie d'espoirs professionnels américains, en janvier dernier. Photo : Avec la gracieuseté du Rouge et Or de l'Université Laval

Doté d’une des jambes les plus puissantes du circuit universitaire canadien, le botteur a vu, comme d’autres, son année de repêchage court-circuitée par la pandémie, l’an dernier. Ce qui n’a pas empêché les Alouettes de jeter leur dévolu, en 5e ronde du dernier repêchage, sur celui qui avait passé l’hiver à botter en bordure de la maison familiale.

Un poste gagné à la dure

Sauf que cinq botteurs s’amenaient cet été au camp d’entraînement des Alouettes, le premier de l’ère Maciocia chez les Oiseaux.

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre comme c’était ma première expérience dans un camp professionnel, mais je n’avais rien à perdre. Il me restait un an d’éligibilité avec le Rouge et Or. Une citation de :Le botteur David Côté

C’est finalement à la dernière journée du camp que les entraîneurs ont annoncé à Côté et l’Australien Joseph Zema qu’ils venaient de remporter les postes de botteurs de placement et de dégagement, respectivement.

L’ex-Rouge et Or a vite prouvé qu’il n’était pas trop rouillé de sa longue période sans football. Il a notamment signé un match de six placements, fin septembre, et réussi un botté victorieux, deux semaines plus tard.

Enterrer la hache de guerre

Plus important encore, les Alouettes surfent présentement sur une séquence de quatre victoires qui leur a permis de s’emparer du premier rang de la division Est. La chimie à l’intérieur de l’équipe est excellente, relate Côté, et ce n’est pas étranger à la présence d’une quinzaine de joueurs québécois dans le vestiaire.

Je m’attendais à ce que ce soit davantage chacun pour soi chez les professionnels. Veux, veux pas, tout le monde se bat pour un emploi. Mais ce n’est pas le cas, c’est vraiment plaisant.

David Côté mise notamment sur un spécialiste des longues remises, Pierre-Luc Caron, qui est lui aussi passé par le Rouge et Or.

David Côté a été le choix de 5e ronde des Alouettes de Montréal. Photo : Louis Charland

En fait, les Québécois des Alouettes proviennent presque tous de deux clans rivaux : Rouge et Or et Carabins. C’est sûr qu’on se taquine un peu. Les gars de Montréal nous lancent des flèches parce qu’ils nous ont battus deux fois cette année. Mais il reste un match entre les deux équipes, le plus important, et on croit en nos chances , lance David Côté.

C’est qu’il ne peut s’empêcher de parler au nous lorsqu’il est question de la troupe de Glen Constantin. Une partie de lui aurait aimé disputer cette dernière saison au Peps de l’Université Laval.