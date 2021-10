COVID-19 : le nombre de cas actifs baisse encore en Alberta

L'Alberta est toujours la province avec le plus de cas actifs au pays, mais la situation s'améliore. Le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 y est passé de 10 037 à 8158 depuis vendredi dernier.

Le taux de positivité moyen des 7 derniers jours est de 5,94 %. La semaine dernière, il était de 6,96 %.

Désormais, 765 personnes sont à l’hôpital, dont 180 aux soins intensifs. Malgré cette diminution, les soins intensifs de la province continuent donc de fonctionner au-dessus de leur capacité prépandémique, qui était d’environ 172 lits.

La zone sanitaire d'Edmonton compte 245 hospitalisations liées à la COVID-19, le plus haut chiffre dans la province. La zone de Calgary et la zone centre suivent avec respectivement 164 et 162 hospitalisations.

Par ailleurs, la province a enregistré 9 décès de plus. Les autorités se sont toutefois aperçues qu'il y avait un doublon dans les données précédemment rapportées. Le nombre total de morts s'élève donc à 3093.

Mardi, le premier ministre, Jason Kenney, a dit qu’il ne songerait pas à relâcher les restrictions sanitaires en place tant que le nombre total de patients aux soins intensifs, incluant ceux qui y sont pour d’autres raisons que la COVID-19, était supérieur à 172.