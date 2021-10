Déficit d’infrastructures sportives à Gatineau : France Bélisle promet 150 M$

En point de presse, vendredi, elle a dit vouloir optimiser les partenariats de la Ville avec les centres de services scolaires. Elle souhaite ainsi que chaque occasion de créer des installations sportives soit saisie au moment de faire cheminer des projets de construction d’écoles, par exemple.

Je pense qu'il faut s'asseoir avec les partenaires et adapter les modèles pour que les choses arrivent. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des jeunes qui patinent, des jeunes dans les piscines , a déclaré France Bélisle.

Donnons-nous, à Gatineau, la flexibilité et l'agilité de développer le meilleur modèle pour que l'infrastructure lève sur notre territoire , a-t-elle ajouté.

La candidate a insisté sur l’importance, à ses yeux, de prioriser les projets les plus urgents. Elle entend, si elle remporte l’élection du 7 novembre prochain, mettre de l’avant un tableau de bord qui serait mis à jour et qui permettrait de voir le niveau d’avancement de tous les projets d’infrastructures pour lesquels des fonds ont été injectés.

Mme Bélisle promet aussi d’inviter les associations sportives et autres partenaires de la Ville à une rencontre dans les 100 premiers jours de son mandat, advenant qu’elle devienne mairesse de Gatineau.

Des organisations dénoncent le déficit d'infrastructures

Plusieurs organisations sportives de Gatineau étaient d'ailleurs réunies dans un point de presse conjoint, vendredi, pour dénoncer un manque d’infrastructures intérieures sur le territoire de la ville.

Le président de Soccer Outaouais, Richard Telekawa, a affirmé que des joueurs quittent son organisation pour se diriger dans la région d’Ottawa-Carleton, entre autres. Il estime que ce sont 1200 athlètes, toutes disciplines confondues, qui doivent cesser de pratiquer leur sport à Gatineau durant l’automne et l’hiver 2021, quand la température est trop basse pour jouer sur des terrains extérieurs.

La solution la plus rapide et la moins dispendieuse serait de mettre un dôme sur un terrain synthétique existant ou, pour bonifier tout ça, convertir un terrain naturel en terrain synthétique avec également un dôme amovible , a-t-il soutenu.

Richard Gravel, directeur général de Soccer Outaouais, entouré de représentants d'organisations de volleyball, de basketball, de baseball et de football Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

À plus long terme, il souhaite que des infrastructures plus permanentes voient le jour dans des bâtiments.

Sébastien Tétreault, entraîneur-chef de l'équipe de football des Griffons du Cégep de l'Outaouais, a, de son côté, souligné que les organisations doivent jouer du coude pour arriver à réserver l’accès aux quelques rares installations intérieures.

Présentement et depuis plusieurs années, notre préparation, on doit la faire ailleurs. On dépense des milliers et des milliers de dollars, soit du côté de l'Ontario ou au privé, ici , a-t-il dit.

C'est sûr que d'avoir des infrastructures intérieures, ici à Mont-Bleu ou ailleurs à Gatineau, ce serait beaucoup plus simple pour nous et ça favoriserait le développement de notre équipe , a-t-il conclu.

Pas de cadre financier pour France Bélisle

Les 150 millions de dollars annoncés par Mme Bélisle en matière d'infrastructures sportives, récréatives et de loisirs font partie des 619 millions de dollars qu'elle prévoit dépenser sur quatre ans pour respecter ses engagements.

Critiquée sur la question par ses adversaires Maude Marquis-Bissonnette et Jean-François LeBlanc, Mme Bélisle n'a pas présenté de cadre financier en tant que tel, vendredi, mais plutôt, comme elle s'y était engagée en débat cette semaine, un détail chiffré des montants qu'elle compte allouer à ses promesses.

Ce que je dis depuis le début de la campagne, c'est qu'on va chiffrer nos engagements et on l'a fait. [...] Il y a des éléments que j'ai vus dans le cadre financier de Mme Marquis-Bissonnette, notamment, qui sont des éléments très internes de la Ville de Gatineau. Donc, c'est certain que quand on est un candidat de l'extérieur, ce qu'on fait - et c'est ce qu'on a fait - c'est qu'on travaille avec des experts en finances, en comptabilité, avec d'anciens dirigeants à la Ville de Gatineau , a-t-elle expliqué.

La plus importante somme qu'elle compte dépenser, soit 190 millions de dollars sur quatre ans, sera consacrée à la réfection des rues. Quelque 112 millions de dollars serviront à un fonds d'urgence climatique et 15 millions de dollars pour la relance du centre-ville, entre autres.

Avec les informations de Christian Milette et d’Ismaël Sy