Trois-Rivières se positionne comme une ville entrepreneuriale

Trois-Rivières s’impose plus que jamais comme une ville entrepreneuriale, rapporte Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

L’organisme a fait le bilan, vendredi, de sa stratégie de développement économique qui est en vigueur depuis 2016.

De 2016 à 2020, plus de 1000 projets d’affaires ont été réalisés à Trois-Rivières et 2,34 milliards $ ont été investis. IDÉ Trois-Rivières se félicite d’avoir ainsi contribué à la création et au maintien de 5541 emplois.

L’organisme explique ces résultats notamment par la création du district entrepreneurial Halo Trois-Rivières, en 2018, et l’instauration de deux programmes d’aide financière destinés aux entreprises innovantes.

Près de 300 nouvelles entreprises ont vu le jour au cours de cette période.

Solucan, Ingenext et Biotechnologies Ulysse font la fierté d’IDÉ Trois-Rivières, qui estime que leur croissance renforce la place de la municipalité dans le domaine des technologies vertes.

Investissements en immobilier

De 2016 à 2020, IDÉ Trois-Rivières a également accru ses investissements dans l’immobilier en vue d’attirer de nouvelles entreprises.

L’organisation a acquis 10 nouveaux bâtiments dans les cinq dernières années, pour un total de 15 propriétés. 75 entreprises trifluviennes logent dans ces immeubles.

Notre stratégie attire l’attention un peu partout au Québec... Plusieurs villes et MRC ont communiqué avec moi pour en savoir plus sur notre modèle, qui consiste à récupérer des friches pour les transformer en espaces clés en main pour des entreprises manufacturières , indique Mario De Tilly, directeur général de l’organisme.

Poursuivre la croissance

Pour poursuivre cet essor, IDÉ Trois-Rivières mise sur deux chantiers : l’implantation d’un nouveau centre de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières en son centre-ville et l’ouverture du futur Centre d’innovation agroalimentaire l’Ouvrage.

L’agrandissement et la rénovation de l’aéroport de Trois-Rivières, adopté l’été dernier, devraient encourager le secteur touristique dès son ouverture en 2023.

Le nombre de chambres d’hôtel a augmenté ces dernières années, et les grands événements ont enregistré une hausse de l’achalandage jusqu’au début de la crise sanitaire.

Parmi les priorités de l’organisme de développement économique, on retrouve la réhabilitation de sites contaminés, l’organisation d’un événement international en technologies environnementales et l’implantation d’un Centre de commerce mondial.