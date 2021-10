Un médecin de famille de Sherbrooke déçu de l’attitude de Québec

Il se dit déçu de l'attitude de Québec, qui songe à pénaliser les médecins de famille qui n'ont pas 1000 patients à leur charge. Selon lui, cette solution est simpliste.

Qu’est-ce qu’ils font, ces médecins-là qui ont juste 500, 600, 700, ou 800 patients? Est-ce qu’ils ont plein de patients en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ? Est-ce qu’ils font plein d’implications à l’extérieur? Est-ce qu’ils ont une grosse implication dans la formation des futurs médecins à l’Université? , soutient-il.

En plus d'être médecin de famille, le Dr Heppell donne par exemple aussi des cours à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Il offre également des consultations à l'hôpital et il est chef de département à l'Hôtel-Dieu. Il rappelle que ces rôles alourdissent son emploi du temps.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a cependant assuré que le gouvernement tiendrait compte des activités médicales connexes des médecins dans ses calculs.

Miser sur les professionnels de la santé

Selon le Dr Heppell, la solution pourrait passer par un meilleur financement pour les autres professionnels de la santé.

Là où l’argent devrait aller, c’est pour nous donner des professionnels et les encourager à appuyer ce qu’on est capables de faire. Quand les médecins de famille sont bien supportés par des équipes interprofessionnelles, TS [travailleurs sociaux], physios, psychologues, nutritionnistes, pharmaciens, le médecin de famille peut faire beaucoup plus de choses , souligne-t-il.

Si tous mes patients pouvaient voir des psychologues quand je le prescris, je verrais 30 % plus de patients. Une citation de :Dr Benoit Heppell, médecin de famille

Je prends l’exemple de ce qui se passe actuellement dans le réseau. Les chirurgies qui sont coupées, les spécialistes parfois où les temps d’attente augmentent. Ces patients-là qui attendent, qui ont encore mal, qui sont inquiets, qui ont encore des symptômes, ils vont revenir voir le médecin de famille pour la deuxième, troisième, quatrième fois. Pendant ce temps-là, on n’en voit pas, de nouveaux patients , ajoute-t-il.

Selon lui, les membres de sa profession peuvent toutefois faire partie de la solution. Je pense qu’où les médecins de famille peuvent faire un bout de chemin, c’est de réfléchir à la réorganisation de l’offre de services.

60 000 Estriens sans médecin de famille

Plus de 60 000 Estriens n'ont toujours pas de médecin de famille. Ce nombre a bondi au cours des dernières années.

La députée de Sherbrooke Christine Labrie est du même avis que le Dr Heppell. Selon elle, il faut améliorer les services de première ligne pour alléger la tâche des médecins de famille.

Ce n’est pas simplement de demander aux médecins de prendre plus de patients qui va nous permettre de régler cette question-là, mais il faut vraiment favoriser un accès à des services en première ligne avec des infirmières cliniciennes, des travailleurs sociaux[...], sans que ça repose seulement sur les médecins de famille , croit-elle.

Pour sa part, le président de l'Association des médecins omnipraticiens de l’Estrie Alain Demers se dit déçu de la sortie de François Legault. Il craint une vague de départs vers la retraite ou le privé, et suggère plutôt aux groupes de médecine de famille d'offrir plus de périodes sans-rendez-vous.

Plus de 25 % des effectifs ont plus de 60 ans, et forcément, ont diminué un peu leur patientèle. Ça peut arriver que ces gens-là disent "écoutez, si c’est comme ça, et on est pour avoir de la coercition ou des pénalités, je vais quitter, tout simplement” , explique-t-il.

Il indique aussi qu’il est difficile d’attirer des étudiants en médecine familiale. Plus de 400 postes sont restés vacants en résidence en médecine de famille au Québec dans la dernière année. D’arriver avec des choses comme ça, alors que nous, on essaie de rendre la médecine de famille la plus attractive possible, ça peut faire en sorte que certains étudiants en médecine choisissent de ne pas aller en médecine de famille.

On est conscients de la problématique, c’est clair, mais nous manquons cruellement d’effectifs, comme c’est le cas dans bien d’autres endroits au niveau de la santé , conclut-il.

Selon Québec, près de 4000 médecins de famille pourraient prendre plus de patients ou effectuer davantage de travail connexe dans la province.

Avec les informations de Marion Bérubé