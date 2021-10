La première première ministre du Manitoba sera connue samedi

Le dépouillement des votes pour élire la successeure de Brian Pallister à la tête du Parti progressiste-conservateur du Manitoba se déroule samedi. Celle qui remportera la course deviendra la nouvelle première ministre de la province et sera la première femme à occuper ce poste.

Les 26 000 membres du Parti progressiste-conservateur (PC) ont terminé de voter vendredi. Le résultat sera dévoilé au cours d’un événement télédiffusé et, en personne, au Victoria Inn Hotel and Convention Centre, situé au 1080, avenue Wellington, à Winnipeg.

Les deux candidates en lice sont Heather Stefanson et Shelly Glover.

Mme Glover a déjà demandé au parti de retarder le dépouillement du vote parce qu’au moins 1200 personnes n’avaient pas reçu leurs bulletins de vote.

Toutefois, dans une déclaration vendredi, le parti affirme ceci : Le dépouillement des votes et l’annonce des résultats auront lieu [samedi]. Ce sera un jour historique, car la première première ministre du Manitoba sera sélectionnée pour mener notre province .

Le vote s’est déroulé entièrement par la poste. Le parti affirme que plus de 25 000 bulletins de vote ont été distribués dans des délais qui permettent qu’ils soient comptés samedi.

Nous avons pris des mesures supplémentaires pour nous assurer que chaque membre du parti admissible a l’occasion de voter, notamment d'offrir des lieux régionaux où les membres peuvent ramasser et déposer leurs bulletins de vote avant la date butoir , ajoute le parti dans sa déclaration.

Deux approches

Bilingue et métisse, Shelly Glover cherche à effectuer un retour en politique. L’ancienne policière de Winnipeg a été députée fédérale pendant deux mandats et ministre. Avec son ton tranchant, elle pourrait séduire en région rurale, selon le professeur de science politique à l'Université du Manitoba Christopher Adams.

Elle vient de la vision de l'ordre public du parti. Cela peut plaire à beaucoup de personnes au sein du Parti progressiste-conservateur, surtout ceux qui vivent en dehors de la ville. Elle a aussi été dans le cabinet de Stephen Harper. C'est quelque chose qui peut attirer les gens, notamment sur le contrôle des armes à feu , fait-il valoir.

Députée provinciale depuis 2000, Heather Stefanson a été ministre de la Justice, première ministre adjointe, ministre des Familles, puis de la Santé lors de la troisième vague de COVID-19.

Bien qu'appuyée par une majorité de ministres, elle cherche à se démarquer de l'ancien gouvernement, selon le professeur de science politique à l'Université de Winnipeg Félix Mathieu.

Malgré qu'elle a été une ministre importante dans deux gouvernements de Brian Pallister, elle en est venue à se différencier de celui-ci en raison de son style de leadership qu'elle met de l'avant, davantage axé sur la compassion, la collaboration, l'écoute.

Une première ministre qui n’est pas députée?

Contrairement à Heather Stefanson, Shelly Glover ne siège pas à l’Assemblée législative du Manitoba. Selon Félix Mathieu, si elle remporte la course à la chefferie, elle doit obligatoirement chercher à se faire élire comme membre de l'Assemblée législative .

Il ne faut pas oublier que le poste même de première ministre n'existe pas dans notre Constitution, ce n'est qu'une convention à travers laquelle on a accepté de fonctionner. Si elle remporte la course à la direction, elle devra chercher à se faire élire dans une élection partielle, fort probablement dans la circonscription de l'ancien chef et député Brian Pallister.

Si Mme Glover ne parvenait pas à remporter une élection partielle, sa légitimité pourrait en être affaiblie, poursuit le politologue.

On pourrait lui proposer une deuxième élection partielle, mais si ça ne fonctionnait pas, ce serait vraiment dramatique parce que ça entraînerait une perte de confiance envers le gouvernement, puisque dans tout ce temps-là, elle ne pourrait pas siéger concrètement à l'Assemblée législative , ajoute M. Mathieu.

L’ancien premier ministre Brian Pallister a annoncé son retrait de la vie politique le 10 août et a officiellement quitté son poste le 1er septembre. Kelvin Goertzen occupe le poste de premier ministre intérimaire et de chef du PCParti progressiste-conservateur du Manitoba depuis.

Avec les informations de Julien Sahuquillo et de Mohamed-Amin Kehel