Halloween : le saviez-vous?

Origines de l’Halloween

À l’époque, les populations celtiques, irlandaises et écossaises célébraient le début du mois de novembre et, par le fait même, la fin des récoltes, des moissons et le début de l’hiver. Les gens croyaient autrefois que le monde des morts s’ouvrait sur celui des vivants alors que la nuit tombait de plus en plus tôt. Ils faisaient donc de grands feux pour se protéger des morts et se costumaient afin de faire peur aux mauvais esprits.

Plusieurs croyaient que, mieux ils étaient déguisés, plus effrayants ils seraient et moins ils courraient de chance de se faire kidnapper par ces derniers. On laissait également des friandises à l’extérieur des maisons dans le but de distraire les mauvais esprits.

La citrouille : emblème de l’Halloween

On associe les citrouilles à la légende de Jack à la lanterne, qui vient du folklore irlandais.

Coincé entre le monde des morts et des vivants, avec un seul morceau de charbon pour éclairer son chemin, Jack aurait placé ce tison dans un navet pour s’en faire une lanterne, d’où le nom de Jack à la lanterne. Comme les gens avaient peur de se faire enlever pendant la nuit de l’Halloween, certains ont pris l’habitude de se faire des lanternes avec des navets ou des pommes de terre et un morceau de charbon.

Et, en arrivant ici, des immigrants irlandais et écossais ont découvert que la citrouille était bien mieux adaptée pour faire une lanterne que les navets ou les pommes de terre!

Une soirée calorifique

Selon l’experte de la santé publique et chef du département d'épidémiologie de l’Université de l’Alabama, à Birmingham, aux États-Unis, Donna Arnett, l'enfant américain moyen récolte entre 3500 et 7000 calories de bonbons le soir d'Halloween. Elle ajoute qu’un enfant de 45 kg qui consommerait 7000 calories devrait marcher pendant près de 44 heures pour brûler ces calories!

Capitaine James Kirk… meurtrier?

Le film d'horreur classique de 1978 Halloween peut être facilement reconnu grâce à une seule image : le masque au visage pâle que porte le meurtrier Michael Myers. Une figure sans émotion, qui, encore aujourd’hui, sème la terreur.

Mais saviez-vous que le masque de Michael Myers est en fait un masque à l’effigie du capitaine James Kirk, de Star Trek? À l’époque, l’équipe de production du long métrage avait un tout petit budget. C’est en modifiant les yeux et la couleur du masque ressemblant au personnage de film de science-fiction que ce costume est devenu l’un des plus célèbres des films d’horreur.