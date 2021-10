Les délinquants sexuels infantiles seront dorénavant expulsés de Wendake

Les membres de la communauté ayant récemment été reconnus coupables de toute infraction à caractère sexuel commise à l'égard d'un enfant doivent se plier à la réglementation depuis lundi.

Il leur est donc désormais interdit de pénétrer, de circuler ou de résider sur le territoire de la réserve, sous peine de recevoir une amende de 1000 $ pour chaque journée supplémentaire après la date d’expulsion ou d’être incarcéré durant 30 jours.

Une panoplie de crimes sont englobés par la réglementation, comme l’inceste, l’exploitation sexuelle, la production de pornographie juvénile, etc.

Si une personne est reconnue coupable d’un de ses crimes et qu’elle habite à Wendake, elle recevra un avis d’un agent de la paix. Le criminel aura ensuite 15 jours pour quitter le territoire.

À l'expiration de ce délai, tout agent de la paix peut procéder à l'expulsion physique du territoire de Wendake si la personne refuse de s'y conformer , peut-on lire dans le texte du règlement.

Règlement non rétroactif

Si une personne reconnue coupable d’une infraction visée par le règlement a purgé sa peine avant que le règlement ne soit entré en vigueur, la nouvelle réglementation ne s'appliquera pas.

Un représentant du conseil de bande précise que le règlement pourrait cependant être amendé dans un avenir proche.

Un individu visé par le règlement pourrait néanmoins faire appel de son cas devant une assemblée formée par le Conseil de bande et des aînés de la communauté.

Protéger les victimes

L’objectif primaire et ultime c’est la protection des jeunes de notre communauté et des personnes qui ont été victimes d’agression sexuelle , explique le grand chef de la nation huronne-wendate, Rémy Vincent.

Sans entrer dans les détails, ce dernier raconte que le règlement a été instauré en lien avec certaines demandes dans la communauté et qu’il a été adopté sans opposition.

Je veux que les gens victimes d’actes sexuels soient parfaitement libres de pouvoir s’épanouir chez nous. Une citation de :Rémy Vincent, grand chef de la nation huronne-wendate

Le chef ajoute que le règlement a été appliqué au moins une fois depuis qu’il a été adopté le 25 octobre. Un individu a été expulsé de la communauté mercredi.

Rémy Vincent, grand chef de la nation huronne-wendate. (archives) Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Principe d'autodétermination

Le chef Vincent soutient que la nouvelle réglementation sert non seulement à soutenir les survivants d’agression, mais s’inscrit aussi dans une logique d’autodétermination de sa nation.

La Loi sur les Indiens nous permet de créer des règlements et en tant que peuple et par autodétermination, on a décidé qu’on se dotait d’un règlement ici , affirme le chef.

Il soutient que d’autres nations ont déjà adopté des règlements pour procéder à des expulsions notamment par rapport à la drogue.

Le chef Vincent invite les autres nations qui voudraient se doter d’un règlement similaire à contacter son bureau.

Avec les informations de David Rémillard