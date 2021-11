Lieux hantés et histoires glauques de Sherbrooke

Les fantômes du Domaine Howard

Des bruits de pas inexpliqués, des objets qui tombent sans raison... Les faits étaient à ce point étranges qu'ils ont poussé les employés de Destination Sherbrooke, dont les bureaux se trouvent dans l'ancienne demeure du sénateur Charles Benjamin Howard, à accepter l'offre de l'équipe Ghosts in Time de venir faire enquête. Les démarches de ces traqueurs de spectres auraient déterminé que les fantômes de la demeure cossue sont d'anciens employés du sénateur. Et ce n'est pas que la résidence qui serait hantée : le fantôme de Mme Howard aurait fait son apparition sur les chemins du domaine.

La fiancée du boucher

1894 - Joséphine Bacon est follement amoureuse de Joseph Hébert, boucher de son métier, et ils ont même une idylle. Joseph Hébert rompt toutefois ses fréquentations avec Joséphine puisqu'il a l'intention d'en épouser une autre. À la suite du décès de cette femme, Joséphine et Joseph reprennent leur histoire, mais de nouveau, le boucher tire un trait sur la relation pour se marier avec une autre flamme. Cette fois-ci, elle ne se laisse pas faire, souligne Karine Savary. Elle va le voir, lui déclare son amour, et lui, ne reconnaît pas cette flamme et lui répond clairement qu'il ne veut rien savoir. Il faut comprendre qu'en 1894, ce n'est pas qu'une question d'amour. Après deux fréquentations, un homme qui ne la marie pas, c'est une atteinte à sa réputation.

Furieuse, Joséphine retourne chez elle et prévient son père, handicapé, qu'elle souhaite tuer son amour impossible. Celui-ci, malade et affaibli, ne réussit pas à l'arrêter ou à prévenir la police. Joséphine se procure ensuite une arme chez Codère et Fils, puis se rend aux étals de boucher, en plein jour, pour abattre Joseph Hébert avant de retourner l'arme contre elle. Joseph Hébert ne meurt que deux heures plus tard, dans son appartement, sans jamais la dénoncer. Joséphine, elle, survit et s'enfuit dans les rues de Sherbrooke.

Elle est arrêtée dans la rue de la Cathédrale, ensanglantée, peu de temps après le crime. Le meurtre crée la stupeur : comment une femme saine d'esprit pourrait-elle avoir commis un tel geste? Les femmes ont un rôle de femme au foyer, de gardienne de la morale , explique Karine Savary. Malgré le témoignage de l'assistant de Joseph Hébert et les preuves accumulées, Joséphine Bacon est reconnue non coupable.

Elle annonce la bonne nouvelle à son père, puis se rend à la Paton, où elle travaille. Et ses collègues font une grande célébration pour sa non-culpabilité.

L'infanticide au Magog House

L'hôtel Magog était situé devant la Eastern Townships Bank, aujourd'hui le Musée des beaux-arts de Sherbrooke. À la suite d'un incendie en 2017, il ne reste plus qu'un terrain vague.

Le Magog House (devenu hôtel Magog) était un endroit très fréquenté au XIXe siècle, alors qu'il servait de plaque tournante pour les diligences dans la région. Avec le développement de Sherbrooke et la montée de l'immigration, il est devenu de plus en plus populaire. En 1881, une immigrante irlandaise, Jane Raney, était employée à l'hôtel. Jeune femme célibataire, elle a accouché d'un bébé le 6 juillet, ce qui était très mal vu à l'époque. Quelques jours plus tard, le bébé est retrouvé mort dans une boîte de carton, au grenier de l'hôtel. Si Jane Raney a reconnu que [le petit corps] était son enfant, elle n'a toutefois jamais reconnu l'avoir tué , explique Karine Savary. C'était toutefois quelque chose qui était malheureusement fréquent, à l'époque, quand des femmes se trouvaient dans cette situation . Jane Raney sera tout de même accusée d'homicide involontaire, mais il est impossible de savoir comment s'est terminée cette histoire. Quant à l'hôtel, il a été entièrement rasé par les flammes en 2017.

Les phénomènes inexpliqués du boulevard Bourque

Des résidents du boulevard Bourque auraient été victimes de phénomènes étranges dans leur ferme.

Que s'est-il passé dans cette ferme du boulevard Bourque, ce beau jour de 1927, pour que la vaisselle se mette subitement à bouger dans l'armoire et que les ronds de poêle s'allument seuls? Même le chien, terrorisé, s'est caché en hurlant sous l'évier. Nul ne le sait, mais les résidents, habitués à ces étranges phénomènes, ont simplement récité le chapelet. Une visiteuse, ne croyant pas aux fantômes, a demandé qu'on lui apporte ses couvre-chaussures, puis son chapeau, qui sont venus à elle comme par magie. Effrayée, elle a quitté la demeure en sentant un frisson lui passer dans le cou . Aujourd'hui, cette ferme n'existe plus et son adresse exacte n'est pas connue , souligne Karine Savary, qui a trouvé ce récit écrit à la main dans un recueil d'histoires de la région . Vrai ou faux? Personne ne le sait, mais la légende, elle, est restée.

Le siège de Georges

Georges, le fantôme du Granada, est de loin le fantôme le plus connu de Sherbrooke. Tellement que le Granada a refusé de se départir de son siège, le P13, lors des rénovations du théâtre, afin que le spectre puisse toujours admirer les artistes qui viennent y fouler les planches. Georges serait l'auteur des voix entendues à l'occasion dans le théâtre, et celui qui aurait déplacé des objets, notamment des chaises, quand cela n'était visiblement pas de son goût. Toutefois, selon le Granada, Georges est un gentil spectre, qui aime qu'on parle avec lui et surtout de lui.

Mais qui est Georges? Il y a deux théories. La première est que Georges était un passionné d'opéra décédé à la suite d'une représentation. La deuxième est qu'il était un gardien de nuit ou un homme d'entretien, qui lui aussi était très passionné, et qui serait décédé durant la nuit. On l'aurait retrouvé le lendemain matin d'un spectacle , explique Karine Savary.

La prison Winter

C'est probablement l'un des lieux qui fascinent le plus les Sherbrookois. L'ancien établissement de détention, qui a fermé ses portes dans les années 1990, n'a jamais retrouvé de vocation et reste inaccessible au public.

La prison a régulièrement défrayé les manchettes. Six pendaisons se sont déroulées dans sa cour, dont celle d'Antonio Poliquin, tristement célèbre en raison de sa lente agonie. L'homme avait été reconnu coupable du meurtre de sa conjointe. Un autre prisonnier a aussi fortement marqué les esprits : Harry K. Thaw, un Américain extrêmement charismatique accusé de meurtre, qui avait été retrouvé à Coaticook. Il avait réussi, grâce à son charme, à s'attirer la sympathie du public. C'était un Américain un peu fortuné, c'était devenu un peu une star , souligne Karine Savary. À un point tel que la décision fut prise de le transférer de Coaticook à la prison Winter pour faire cesser le brouhaha causé par sa présence et les concerts improvisés pour le divertir, sous sa fenêtre.

À sa fermeture, la prison avait la réputation d'être la plus insalubre du pays, et les conditions de vie y étaient exécrables. Malgré ce passé noir, il n'y aurait pas vraiment d'âmes en peine qui errent entre les murs de briques, puisqu'aucun phénomène paranormal n'a été documenté. Peut-être quelques frissons ressentis par certains visiteurs, mais visiblement, même les fantômes ne souhaitent pas rester dans ces lieux!